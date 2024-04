Patricia Tapia: Figura clave del mundo de Mägo de Oz

Patricia Tapia fue por casi 20 años un personaje importante en Mägo de Oz. Hoy no está más con ellos, sino de gira en México con quien fuera el último cantante, Zeta. Además, el sello Sade Records sacó el disco Principio y final 2010-2024 de Khy, una banda que tuvo paralelamente.

“Cuando estaba en Mägo de Oz monté esta banda, Khy, para hacer algo diferente, era complicado llevar las dos bandas en paralelo, Mago de Oz me requería estar casi 100% con la cabeza en la banda y eso a veces complicaba poder tocar con Khy; aunque de todos modos pude hacer algunos conciertos, grabar tres discos e incluso venir a México y hacer una pequeña gira hace algunos años. Me gusta mucho esta banda, las composiciones, los temas, todo en general. No tiene mucho de celta evidentemente, los violines, las flautas; no tiene mucho que ver con Mago pero sigue siendo rockero”.

En Khy, Paty es la compositora principal. En el primer disco, junto con su hermana, hizo además las letras. Después hubo mayor colaboración, todos participaron del proceso creativo. En cuanto a dedicarle más tiempo ahora que dejó Mago, cuenta que “es una opción que sigue ahí, pero ahora mismo estoy con un nuevo proyecto con Javi Diez, exmiembro (tecladista) también de Mägo de Oz. Llevábamos muchos años con la idea de juntarnos para componer algo y bueno, tuvimos que salir de Mago para hacerlo. Hemos compuesto algunas canciones, es otro estilo totalmente diferente y ahora mismo estamos inmersos en este nuevo proyecto. Eso no quiere decir que no voy a seguir con Khy, la puerta sigue abierta. Si sale la oportunidad de venir a México para algún concierto o una gira la voy a hacer, incluso si el día de mañana quiero sacar otro disco lo voy a hacer, pero hoy por hoy estoy más bien inmersa en este nuevo proyecto con Javi Diez”.

Actualmente, Paty está de gira en México con el proyecto Zeta Legacy de Zeta, también exmiembro de Mago. Una de las fechas será en Puebla como invitados de Saurom. Esa noche tocará en el mismo escenario Käbrones, otro proyecto con cuatro ex Mago: Frank, Carlitos, José Andrea y Salva. ¿Sería viable pensar en que eventualmente todos puedan hacer una banda juntos? “Pues la verdad no lo sé, no voy a decir que de esta agua no beberé, yo estoy abierta, hay muchas sugerencias y yo por mi no habría ningún problema. Si mañana surge, pues bienvenido sea y si no, no pasa nada. Nosotros (Zeta y ella) colaboramos con José con la canción de “El traidor” y yo me lo pasé estupendamente, Zeta igual y creo que José también y la cantaremos juntos también y lo vamos a disfrutar todo lo que podamos. De ahí a que podamos colaborar más extensamente no lo sé. De momento vamos a disfrutar lo que se está viviendo ahora”.

Más allá de Mägo de Oz y Khy, Paty comenzó con un proyecto en el que cantaba en inglés llamado Nexx. Si alguien quisiera seguir su trayectoria, ¿qué canciones recomendaría para darse una idea de su estilo vocal? “Bueno con Nexx les diría que escuchen el tema “The Critical” porque creo que es un claro ejemplo del estilo que manejaba con ellos. En Mägo de Oz no estoy segura pero puede ser “Brujas” o “El violín del diablo” (en ambas ella es la voz principal) o si quieren conocer mi trayectoria con Mago y escuchar una canción donde colaboro pero que no la canto solo yo diría “Diábulus in música” y de Khy… pueden comprar el disco y ahí hay 16 opciones, jaja”.

Paty es uno de esos casos de una artista talentosa que si bien no vivió exclusivamente a la sombra de una banda importante, sí estuvo ligada con ella y eso a veces impide conocer más de ella como artista. El disco Principio y final 2010-2024 abre una puerta distinta, una en la que ella está al frente y muestra un poco lo que puede hacer y hacia donde puede llevar su voz. Es una figura importante en el mundo Mago, entrañable para algunos fans pero la vida sigue, y su carrera también porque, ha quedado claro con la respuesta de la gente a su gira con Zeta, hay vida después de estar dos décadas con una banda que quizás, no la valoró como ella hubiera querido.

