Fontaines D.C. reaparecen entre rapeos y pátina industrial con “Starburster”

Que no se nos olvide que los Fontaines D.C. son irlandeses y que para su tercer álbum, el tremendo Skinty Fia (2022) se establecieron en Londres por lo que pudieron plasmar todo aquello que observaban de la sociedad inglesa; al año siguiente, su líder y cantante, Grian Chatten sacó un disco como solista llamado Chaos for the Fly con el que le fue bastante bien. Todo indica que el panorama estaba abierto para el regreso de la banda en plena forma.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Y ya existe fecha para ello, Romance aparecerá el 23 de agosto y está inspirado parcialmente en la película Akira, dado que a Chatten le seduce poderosamente: “la idea de enamorarse en el fin del mundo”.

Por lo pronto, ya se puede escuchar el primer adelanto llamado “Starburster”, se trata de una canción inspirada en un ataque de pánico que Grian sufrió en la atestada Londres. Al escucharla, llama la atención en Fontaines D.C. el sonido de una batería muy procesada al grado de adquirir una pátina industrial.

En el resto del tema, el cantante se deja ir con un torrente verbal, que se encuentra entre el spoken word y el rapeo. Resulta curioso que el resultado tenga cercanía con las canciones más reciente de Kasabian (escuchen con atención para coincidir o desertar).

Este tema y todo el resto de Romance ha sido producido por James Ford (Simian Mobile Disco), quien recientemente ha trabajado con Pet Shop Boys, Depeche Mode y Jessie Ware; el trabajo conjunto nos sorprende con un pasaje casi al final de la canción en la que baja la velocidad y se acerca al sonido britpop.

“Starbuster” basa su efecto en las partes en la que el cantante parece estar ahogándose y jalando aire… con ello produce una sensación de angustia que se transmite al escucha.

