Café Marvin y las punzadas con hilo de DJ Harrison

Nuevo LP del productor y multi instrumentista de Virginia DJ Harrison. Shades Of Yesterday es un manual de hip hop, funk, jazz, nu soul y down tempo entre el lo fi y la efervescencia.

Contradecir como norma es un ejercicio intelectual en desuso. La isla del conocimiento a salvo del algoritmo y sus secuaces.

Llevamos dos semanas en Café Marvin atrapados en el último trabajo del originario de Richmond, Devonne Andre Harris, alias DJ Harrison.

Rompiendo una política férrea anti covers, contradiciéndonos a nosotros mismos como ejercicio necesario y obligado en este caso, damos luz al álbum Shades Of Yesterday. Un trabajo de versiones donde encontramos rolas de Ohio Players, Donald Fagen, Vince Guaraldi…

Es un tratado de las bases del mejor cool sound tamizado por Harrison de hip hop, funk y home cooking atmosférico. Un ejercicio coherente y muy personal que lleva a DJ hasta su infancia tras tirar del hilo con sensibilidad homogeneizante.

El LP fue gestado durante varios años en el estudio de su casa, Jellowstone, al igual que sus dos álbumes anteriores de Stones Throw, Tales from the Old Dominion de 2021 y HazyMoods de 2017.

Se trata del décimo LP del nominado a los premios Grammy, si es que esto significa algo. Su primer larga duración fue Monotones del 2013.

Shades of Yesterday de DJ HARRISON