Wings of Desire: al infinito partiendo desde Gran Bretaña

Para los amantes de la música se viene una temporada de recuentos y análisis de lo mejor que apareció y sonó en el año, pero ello no obsta para que seguimos a la caza de sorpresas y novedades, tal es el caso de una banda que lleva por nombre el título de una de las obras maestras que filmó el director alemán Win Wenders… vaya que Wings of Desire es una fuente de inspiración, así como una frase brutal.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Y es que Chloe Little y James Taylor, anteriormente miembros de INHEAVEN, se han rodeado de referencias artísticas e intelectuales para nutrir el discurso de su nuevo proyecto y han mencionado que no sólo les interesa el cine de Wim Wenders, sino también las ideas de Alan Watts y Noam Chomsky, como afluentes principales.

Con mucho por decir, este 2023 se fijaron el plan de ir soltando canciones una tras otra hasta completar lo que hoy día es Life is Infinite, que reúne 13 canciones que acusan una conexión con el dreampop y el shoegaze, que nos hace pensar en un punto de encuentro entre Beach House y The Jesus and Mary Chain.

Por ejemplo, a propósito de “Perfect World”, la pareja británica contó que surgió tras la visita que hicieron a los Estudios Hansa de Berlín y donde se imbuyeron del espíritu del David Bowie que grabó allí durante los setenta.

Pero ha sido “Choose A Life” la pieza que les ha abierto camino a punto de guitarras aguerridas, capas de sintetizadores y una épica desbordada en una combinación que resulta expansiva y contagiosa; aunque también habrá que señalar que “A Gun In Every Home” sea la mejor pieza de todo el lote debido a su impecable base rítmica, al tratamiento melódico y esa influencia de los hermanos Reid, que tanto bien les hace.

Hay que destacar tanto en “Choose A Life” como en “001 (Tame The War, Feed The Fire)” la manera en que utilizan el fraseo -que casi se alinea al spoken word- y que nos hace sentir que nos encontramos ante un vibrante manifiesto socio-político muy al estilo de LCD Soundsystem; en otros pasajes, las voces de Chloe y James se alternan gozosamente.

Aún en pleno cierre de este año, Wings of Desire representan un afortunado hallazgo y celebran la enorme vitalidad musical británica… se trata de una pareja con mucha garra y certeza de lo que pretenden comunicar… aquí hay brío e inspiración.

