Cabaret de Galaxias #38: Vivaldi toma mezcal con Cerati en medio de un temblor

Antonio Vivaldi murió en 1741, mientras que Gustavo Cerati cambió de plano astral en 2014, es decir sus fallecimientos están separados por 273 años, pero ahora conviven en una playlist que atraviesa épocas, geografías y estilos sin prejuicio alguno. Vamos de la estirpe del rock escocés al exotismo camboyano.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Pasamos por las expresiones más actuales de una Andalucía orgullosísima de su estirpe mestiza y evocamos al líder de Sosa Stereo mediante una remezcla de un DJ que s figura en la pasarela internacional de clubes.

Bebamos un mezcal espadín para sentir que nuestro cuerpo tiembla desde Oaxaca hasta Tijuana pasando por Australia.

Thylacine (Francia) “Vivaldi (and 74 Musicians”

Se trata de un músico francés que posee una habilidad superlativa para congraciar música clásica y electrónica; esta vez se ha reunido con la Orquesta Nacional de Loira y colocado como violín solista a Luka Fausili para hacer un vibrante homenaje a uno de los más grandes compositores de la historia: Antonio Vivaldi. He aquí un comienzo quizá inesperado, pero muy excitante para este cabareteo.

Hernan Cattaneo (Argentina) “En la ciudad de la furia” (remix)

Un DJ que es una gran estrella internacional opta por remezclar una de las míticas canciones que compusieran Soda Stéreo y Gustavo Cerati; para tal fin se une a su colega Verlk y llevan a una evocación del laberinto bonaerense hasta lo más actual de las pistas de baile.

Dorian (España) “El temblor en el Liceu de Barcelona” Feat Arde Bogotá

El grupo catalán llevó hasta una hermosa sala antigua de la ciudad condal su repertorio y le agregó una sección de cuerdas que lo hace sonar magnífico. Es una canción inspirada en Oaxaca, el mezcal y la célebre canción de Soda Stéreo. La pieza se sublima con la voz del vocalista colombiano del grupo Arde Bogotá, asentado en España.

The Pale White (Inglaterra) “How Far Can You Push A Man?”

Los oriundos de Newcastle upon Tyne arrancaron en 2016 recibiendo todo tipo de elogios, pero luego vinieron a menos y ahora se plantean un nuevo comienzo a través del EP New Breed; aquí los encontramos dándole a una versión accesible de la psicodélica y dejando de lado el Stoner rock de sus comienzos. Una eficiente incursión guitarrera.

Share (Estados Unidos/Inglaterra) “Love My Way”

Se trata de un proyecto muy de estos tiempos: ella radica en Estados Unidos y su comparsa ha hecho carrera con banda y como solista en la vieja Albion. Pero decidieron unirse y en ese ir y venir de archivos digitales retomaron un tema de 1982, original de The Psychelic Furs y lo han traído al presente con mucho garbo.

Drop Nineteens (Estados Unidos) “The Price Was High”

Casi como alusión directa a su nombre, el grupo se separó en 1995 y ahora estamos ante un inimaginado regreso con las energías renovadas; escuchamos una pieza en la que se mueven entre el shoegaze y el dreampop con gran sutileza y la magia de una voz femenina.

Policías y Ladrones (México) “más tiempo”

Desde Tijuana -la esquina del mundo- nos llega una deliciosa píldora sonora de dreampop que desparrama exquisitez por doquier; posee una dulce melodía y la cantidad exacta de guitarras distorsionadas. Esta banda debería proyectarse a las alturas, ojalá y lo consigan… calidad les sobra.

There Will Be Fireworks (Escocia) “Dream Song”

Tras una década sin ofrecer material inédito, los escoceses están de vuelta y con la intención de recuperar el tiempo perdido; aquí tenemos una pieza que empieza con un hermoso remanso y luego se concentra en un eufórico estallido guitarrero… llamémosle shoegaze, pero que delicia.

Porter (México) “Respuesta Sensorial”

Todo indica que esta grandiosa banda tapatía se ha propuesto darle una notoria vuelta a su sonido y aquí hay un tema a media velocidad que nos arroja evidencias. Hay un sentido melódico distinto, pero sobre todo una manera de cantar muy diferente a todo lo conocido. Estamos ante una psicodelia sutil y acariciante.

María José Llergo (España) “Superpoder”

Ultrabelleza es uno de los más grandes acontecimientos discográficos del año en Hispanoamérica; esta cordobesa, formada en Barcelona, amasa una exquisita mezcla entre electrónica y aire flamenco que se convierte en una expresión exquisita y seductora. Al cante se le suman graves y subgraves que hacen retumbar el espacio.

Califato ¾ (España) “XANCLA LEBANTÁ” Feat No me pise que llevo chanclas

Desde Sevilla nos llega la entrega más reciente de un colectivo que sabe amalgamar la tradición andaluza con el hip-hop y la electrónica para crear toda una verbena posmoderna y canalla. Esta vez las sonoridades árabes se cuelan a lo largo de una canción nómada.

King Gizzard & The Lizard Wizard (Australia) “Set”

Absolutamente inclasificables e irreductibles, el grupo procedente de Melbourne se hizo famoso dándole a la psicodelia con dosis de Stoner, pero ahora vienen de hacer un disco de metal y resulta que salen con un álbum entero de electrónica discotequera. ¡Hay que aplaudir su arrojo y entera libertad de movimientos! Aquí hay lugar hasta para un segmento rapeado.

María José Llergo (España) “Tanto Tiempo”

La yuxtaposición de la voz de una cantante magnética se va esparciendo en una canción que inserta también fragmentos del bolero “Sabor a mí”, compuesto por Álvaro Carrillo. Un entrecruzamiento de épocas y estéticas que resulta fascinante. Ultrabelleza, no olviden el nombre de ese disco.

Dengue Fever (Estados Unidos/Camboya) “Great On Paper”

La ciudad de Los Ángeles ofrece propuestas artísticas multiculturales que jamás dejan de sorprender; esta agrupación retoma la vieja música pop camboyana (con su acento psicodélico) y la mezcla con rock. Este año han editado el álbum Ting Mong con el que siguen explorando las posibilidades de su mestizaje.

Grandaddy (Estados Unidos) “Watercooler”

Partieron desde Modesto, California, en 1992 para vivir una historia en la que una buena banda no puede alcanzar la gloria mediática; pero en 2023 se han reagrupado y cabalgan de nuevo; ellos saben cómo hacer una balada muy llegadora y llena de calidez e intimidad. Jason Lytle –su líder- es un músico de estirpe verdadera.

Kali Uchis (Colombia/Estados Unidos) “Te mata”

El segundo bolero de esta tanda, que nutre el eclecticismo de una figura muy posmoderna y llena de frenesí y charmé; ese dramón tan propio del desamor latinoamericano se vuelca en una de esas canciones de rompe y rasga que no hace sino desatar sed de la mala para paliar las ganas del desquite amoroso.

