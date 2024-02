Café Marvin despertando sin abrir los ojos con Kennedy

Nuevo EP del productor residente en Amsterdam Kennedy. Other Phases Of Sleep representa el lado lúdico del house sin perder de vista la versatilidad del género asomándose al down tempo y al lo fi con igual credibilidad.

Si los sueños son la expresión del deseo como mantenía Socrates, es por eso que vivir en un sueño es la culminación de los anhelos.

El productor Nick Verbakel utiliza el alias de Kennedy para ir sacando tracks con los que llenar de efervescencia hedonista oídos y dance floors desde Amsterdam.

Other Phases Of Sleep es un EP de cuatro tracks donde Nick Verbakel simplemente lo borda desde los tópicos del género house, cosa casi imposible. Incluso se atreve con una rola susurrante To Paradise. Así de virtuoso es lo de Other Phases Of Sleep.

House con synth luxury, house de baja frecuencia sumamente cerebral y al tiempo PC sound de lo más LO FI. Machine house, deep house, house al estilo insuperable del label Metroplex…

Una sintonía para soñar despierto con un mundo de caricias y bailes, de amaneceres rodeados de los rostros más amables y felices.

“Una serie de pensamientos, sensaciones y sonidos que surgen de la mente de una persona, traducidos por máquinas” confiesa Verbakel.

Other Phases Of Sleep está publicado por el label de Vancouver Pacific Rhythm.

Other Phases Of Sleep de Kennedy