Café Marvin plácido de estar sin existir con Kaamal Williams

Nuevo EP del productor británico Kamal Williams. Everything in its Right Place es jazz, libre, cubierto de espíritu break.

Si nos limitamos a las esencias genéricas nos evitaremos la labor, ardua, de existir. Solo hace falta el lugar adecuado.

Kamal Williams sigue empeñado en algo tan complejo como encontrar nuevas lindes para el jazz. Desde su unión con el baterista Yussef Dayes con el que formó el grupo Yussef Kamaal, y publicó el LP Black Focus, la búsqueda continúa.

Williams no abandona sus origines en el break beat, hijo arrabalero y digital del jazz, y junto a la batería de Peezy y el estremecedor saxofón de Marquinn Mason , crea Everything in its Right Place.

Cinco piezas para conformar un EP de brokenbeats sumergidos en el jazz y con cocción house. No falta apología verbal ni experimentación.

Williams nacido como Henry Wu, publicó bajo su nombre real 11 trabajos. Siendo el primero Stir Fry Beats del 2012. Como Kaamal Williams ha publicado The Return en 2018, Wu Hen en el 2020 y Stings el año pasado.

Everything in its Right Place de Kamaal Williams