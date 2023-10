Cabaret de Galaxias #37: el ataque de los jinetes fantasma

Han vuelto a cabalgar en sus naves fotónicas los viejos héroes de las máscaras de fronda tupida… celebremos a Austin TV lo que nos dure y con ese pretexto arranquemos la máquina cuántica que procesa indie, shoegaze y otros productos derivados del rock.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Se cuelan sonoridades argentinas para sentirnos gauchos de ciencia-ficción y más tarde gitanos del Siglo XXI al escuchar lo que produce España… y todo como un pretexto para hacer nuestra la historia que cuenta Bestia Bebé y en la que “El rock pasó de moda”… toda es gozosa provocación, dado que mucha música sin etiquetas nos embriaga.

Austin TV (México) “Todo final es también un comienzo”

Rizoma se llama el nuevo álbum de los capitalinos y riza el rizo de un reencuentro y un recomienzo; con gozo escuchamos como la leyenda de la banda expande sus sonoridades shoegaze y post-rock al tiempo que demuestra que están más maduros y en plenitud creativa; ¡son maravillosos!

Fin del Mundo (Argentina) “El incendio”

Se trata de un cuartero femenino que se formó en Buenos Aires, pero que tiene sus raíces en la Patagonía. Ni cabe duda de que tienen una estirpe indie, más allá de que cuentan ellas que les da por el post-rock emocional; aquí nos acarician con un gran sentido melódico y cambios de ritmo sorprendentes, además de voz hacia el final de la canción.

The Rural Alberta Advantage (Canadá) “Our Youth”

Tal vez sean el secreto mejor guardado del indie rock canadiense, pero lo cierto es que al trío de Toronto le ha costado mucho dar el salto rumbo al gran público; algo que es extraño dado el poderío instrumental que posee, aunado a una pureza y autenticidad en sus maneras y discurso.

Lisandro Aristimuño (Argentina) “Tu mundo”

Procede de la provincia de Río Negro y con el tiempo se ha convertido en uno de los músicos más respetados de la escena argenta. Él ha sabido transformar la herencia del folk y aglutinarla con el rock y la electrónica; ha sabido además acuñar un lenguaje poético muy libre y atrayente. Esta vez hasta parece rendir homenajea Charly García en su sonido y estructura.

Love of Lesbian (España) “Club de fans de John Boy” feat Miranda

Nadie puede culpar a la banda catalana de buscar escuchas más jóvenes y del otro lado del Atlántico; han decidido regrabar uno de sus temas insignia y darle toques más electrónicos y para ello convocaron a Alex Sergi y Juliana Gatas… una buena jugada, difícil de reprochar. Suenan renovados.

Bestia Bebé (Argentina) “El rock paso de moda”

¡Alguien tenía que contarlo! He aquí una historia totalmente real y vigente. Era muy cool armar una banda de rock y lanzarte a buscar fama y chicas… pero llegó el reguetón y al sueño le dio en la madre. Hay mucha ironía y fino sentido del humor para contar lo que en verdad supone una tragedia para muchos. Musicalmente es una digna heredera de Blur.

Poppy Jean Crawford (Estados Unidos) “The Takeover”

La escena de Los Ángeles es una máquina infinita de producir nuevos artistas y he aquí otro caso virtuoso. Poppy viene de crecer en un ambiente cultural (su madre es cineasta) y casi accidentalmente se convirtió en una excelente guitarrista. He aquí una contundente canción de rock que demuestra, además, lo bien que canta.

Carca (Argentina) “El mejor viaje” feat Julieta Venegas

Una pieza dulce y acariciante que revela una faceta diferente de quien fuera guitarrista de Babasónicos. En pareja nos dejan un mensaje sencillo, que hay que recordar siempre: “El mejor viaje es amar”. Se esmeraron en sacarle el mejor rendimiento a la base rítmica y los sintetizadores. ¡Una delicia!

MØ y The Raveonettes (Dinamarca) “Attack Of The Ghost Riders”

¡Puro poder escandinavo! Llevando el sonido de “Gloria” (versión The Doors) en la memoria, una pareja rockera como The Raveonettes convecen a una estrella del pop electrónico para que hagan juntos una pieza más áspera y guitarrera. El sonido reivindica al más auténtico underground.

Robot 95 (México) “Próximo diciembre” feat Bruses y Javier Blake

Desde Mexicali, Kevin Gutiérrez ha creado su alter ego robótico para explorar al rap y al trap, pero aquí explora una ruta rockera sumando dos voces distintas y complementarias. En formato de terna van avanzando en una pieza que acumula una larga serie de interrogantes sobre el presente y el futuro.

Rodrigo Cuevas (España) “CÓMO YE”

Este artista asturiano debería estar destinado a convertirse en una gran estrella y recorrer el mundo entero; conoce a la perfección el folklore español y lo deconstruye para pasarlo por una electrónica crepitante y festiva. Manual de Romería es desde ya uno de los discos hispanoamericanos del año.

María de Juan (España) “Qué poderío tendrá”

Tras el estallido actual del flamenco –en todas sus versiones-, faltaba alguien que se atreviera a reivindicar la copla, un género que siempre fue visto como un producto popular de menor valía. En Dramática –su segundo álbum- esta sevillana tira de la electrónica para obtener el mayor rédito de su exploración sonora.

Ruiseñora (España) “Verdial de lo cotidiano” feat Al Serano y Buenatarde

Elia Maqueda y Atilio González a través de Ruiseñora exploran las variedades musicales de la España profunda y con mucho tino han bautizado a su nuevo álbum Cancionero Popular; así que se dedican a retomar formas tradicionales para pasarlas por el filtro de la electrónica y donde cabe hasta un poco de Autotune.

The New Raemon (España) “Caen los árboles”

Convertido en un emblema del singer-songwriter indie que no claudica nunca, Ramón presume de una madurez compositiva superlativa y se vuelca en una canción absolutamente conmovedora que versa sobre la pérdida del amor –algo que resulta devastador-. Esta vez logra calar hasta lo más hondo… ¡rolón!

Remate (España) “David Attenborough”

Fernando Martínez de la Serna es un músico excéntrico, huidizo y algo tímido; es muy renuente a los medios, lo que no obsta para que tenga una obra brillante y atractiva. Recurre a extrañas y extraordinarias metáforas en sus letras que semejan una poética delirante y encantadora.

Xoel López (España) “Mágica y eterna”

El que fuera una figura del indie español, en solitario ha probado con los recursos del cantautor, pero ahora sorprende con un acercamiento al merengue de una manera suavecita que nos recuerda a Juan Luis Guerra. El músico ha encontrado en Latinoamérica una fuente de inspiración que ha oxigenado su manera de crear.

Joe Crepúsculo (España) “Mi fábrica de baile” IMS remix

A 10 años de que apareciera una canción incombustible, Joel Iriarte ha decidido encargar una serie de remixes el cual más heterodoxo; es por ello que Camilo Lara se da vuelo a la hora de remezclar y reinterpretar un techno bakalero y llevarlo hasta su sabroso territorio cumbianchero.

Héctor Lavoe y Don Omar (Puerto Rico) “El cantante”

La comunidad neoyurican, integrada por veteranos y jóvenes exponentes- han decidido brindar un Tributo Urbano A Héctor Lavoe y de ese disco procede esta versión del tema más insigne del “Cantante de los cantantes”. Don Omar va interpelando la original con frases y algo de canto. ¡Azúcar!

También te puede interesar: Cabaret de Galaxias #36: confesiones para armar un electro-romance que se pueda bailar