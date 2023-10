Grimes está tomando medidas legales contra Elon Musk, según registros en línea. El 29 de septiembre, presentó una petición en un tribunal de California para establecer la relación parental. Lamentablemente, los documentos del caso no están disponibles en línea, lo que limita la información pública disponible sobre el asunto.

La historia de Grimes y Elon Musk es un tanto singular y comenzó a hacer olas en 2018 cuando hicieron pública su relación al asistir juntos al prestigioso Met Gala. A lo largo de los años, la pareja ha estado en el centro de la atención mediática debido a su dinámica en constante cambio. Musk, el fundador de Tesla y SpaceX, ha afirmado en ocasiones que él y la cantante están “semi-separados”.

Sin embargo, lo más notable es que Grimes y Musk comparten la custodia de tres hijos: X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl y Tau Techno Mechanicus Musk. La dinámica familiar ha sido un tema de interés tanto para sus seguidores como para la prensa.

Elon Musk y Grimes

Recientemente, Grimes recurrió a las redes sociales para expresar su preocupación y frustración en relación con los derechos parentales. En una publicación que desde entonces ha sido eliminada en la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter y propiedad de Elon Musk), Grimes mencionó a Shivon Zillis, la madre de los otros hijos de Musk y su relación con ella.

En la publicación, Grimes escribió: “Dile a Shivon que me desbloquee y dile a Elon que me permita ver a mi hijo o por favor responda a mi abogado. Nunca se me ha permitido siquiera ver una foto de estos niños hasta este momento, a pesar de que la situación ha destrozado por completo a mi familia”.

La publicación fue un grito de desesperación de Grimes, expresando su deseo de establecer contacto y tener una presencia en la vida de su hijo. Las palabras transmitían una profunda frustración y una sensación de ser excluida de la vida de sus propios hijos.

Sin embargo, en una declaración posterior, Grimes hizo un intento por aclarar la situación. En esta declaración, expresó: “Finalmente hablé con Shivon a fondo, lo cual era muy necesario. Esto no fue culpa suya, ¡por favor, no estén enojados con ella! Nos tenemos mucho respeto mutuo y estamos emocionadas de convertirnos en amigas y ver a los niños crecer juntos”.

Esta declaración reflejaba un tono más conciliador y una voluntad de resolver los problemas de manera amistosa y en el mejor interés de los niños involucrados. Grimes subrayó la importancia de no poner a las mujeres en conflicto entre sí y destacó que ambas deseaban lo mejor para sus hijos.

El caso de Grimes y Elon Musk sirve como un recordatorio de que las cuestiones de custodia y derechos parentales pueden ser complejas y emocionales, incluso para las personas públicas. La comunicación y la colaboración son esenciales para garantizar el bienestar de los niños en tales situaciones.

A medida que se desarrolle este caso legal, se esperan más detalles y aclaraciones sobre los derechos parentales y la dinámica de la familia. Hasta entonces, el público y la prensa seguirán observando de cerca la evolución de esta historia, esperando que las partes involucradas encuentren una solución que beneficie a todos los niños involucrados.