Grimes cree que las plataformas de streaming deberían tener una sección de IA

No es novedad que Grimes está a favor de la Inteligencia Artificial y su papel en la industria musical, así que en una reciente entrevista para el podcast UTOPIA Talks, la cantante ahondó en el tema y dijo que, además de que ya se encuentra desarrollando su propio software de IA, cree que los servicios de streaming deberían de abrir un especio enteramente dedicado a contenido generado mediante esta tecnología.

“Creo que es bueno tener consentimiento”, comentó sobre el uso de Inteligencia Artificial para recrear las voces de los artistas. “Personalmente no me molestaría, pero sigo pensando que es bueno respetar a las personas. Si ellos no lo quisieran… Es demasiado, es como renunciar al control creativo. Y entonces tienes que estar abierto a eso”, continuó.

“Creo que hay sistemas que pueden hacerlo un poco más fácil. Realmente necesitamos una petición a Spotify para, ya sabes… es como si tuvieras tus mejores canciones, luego tus nuevos álbumes y luego tus nuevos lanzamientos y funciones. Si también hicieran una sección de IA, entonces sería más fácil compartimentar esas cosas y la gente también podría entender que no es un lanzamiento del artista. Se volvería menos confuso y creo que el control de calidad sería un poco más sencillo”, explicó Grimes.

Con respecto al uso de las voces de artistas fallecidos, Grimes agregó: “Es muy complicado. Yo diría que no. Pero también siento que con alguien como Prince, probablemente sería un poco bajo. Creo que los amigos de Prince podrían hacerlo, ya sabes, como Lizzo probablemente podría hacerlo, pero yo no lo haría”.

“No sé, siento que tal vez esa sea una forma razonable de manejarlo. Es complicado. Esa parte de verdad es complicada, porque si yo hubiera muerto antes de que todo esto sucediera, realmente me gustaría que la gente lo hiciera. Pero no sé si todos los demás lo harían”, señaló,

En la charla, Grimes también discutió el tema de los derechos de autor: “Los derechos de autor apestan. No creo que el arte le pertenezca a nadie. ¿Por qué los demás no podrían usar tu voz o lo que sea? Parece genial y emocionante. Pueden surgir cosas hermosas cuando las personas, como los grandes artistas, hacen esos campamentos de escritura. Buscan en el mundo a las mejores personas para que entren y escriban y gastan todo este dinero haciéndolo, y es como si no pudieras gastarlo y simplemente dar tu voz al público. Estarías sacando de un grupo mucho más amplio los resultados netos del gran arte”.

“Creo que en este momento hay demasiado control. Incluso si miras a TikTok, en sus primeros días, siento que gran parte de la música viral era realmente extraña y genial. Eran cosas que nunca estarían en la radio, como la canción de Imanbek Rose, ¿sabes? Había cosas raras que se volvían virales y luego, lentamente, el dominio absoluto de la puerta llegó a TikTok. Y ahora es como si no estuviéramos viendo el mismo nivel de cosas interesantes que salen”, concluyó.