Se ha revelado que Elon Musk piensa que su ex pareja Grimes es una creación de su cabeza.

La extraña teoría fue revelada por la misma cantante durante una charla que tuvo con Devin Gordon, quien la hizo pública en la nueva serie documental de la BBC The Elon Musk Show. “[Grimes] Me dijo repetidamente que Elon Musk tiene esta teoría sobre que ella no es real”, dijo Gordon en el programa.

“Que ella es una simulación que fue creada por él y que existe en su corteza cerebral como una especie de compañera perfecta para él. Lo que suena un poco loco y tal vez incluso un poco espeluznante, excepto que ella está de acuerdo con eso. Ella dijo que se siente como esta simulación que fue creada perfectamente para él”, continuó.

“Sus intereses son todos los mismos que los de él y su música está muy orientada a la tecnología”, agregó Devin Gordon antes de asegurar que “ambos hicieron una tonta broma similar sobre una espeluznante teoría de IA del futuro”.

Los recientes comentarios de Gordon llegan luego de que en abril de este año, el periodista publicara una entrevista que le hizo a Grimes en la cual ella dijo algo similar. “Seguimos teniendo esta conversación en la que E dice ‘¿eres real? ¿o estamos viviendo en mi memoria y eres como una compañera sintetizada que fue creada para ser mi compañera aquí?'”

Además, en dicha conversación Grimes también expresó que es una locura el grado en el que ella siente que fue “diseñada para ser la compañera perfecta” de Elon Musk.

Foto de portada tomada del Facebook de la cantante.