Damon Albarn decide pausar Blur: “Fue lo correcto, pero no me quedo en el pasado”

El líder de Blur, Damon Albarn, anuncia un paréntesis indefinido tras su exitoso retorno. Albarn revela: “Fue lo correcto, pero no me quedo en el pasado”. La banda, tras ocho años de pausa, lanzó The Ballad Of Darren este año y concluyó su gira. En entrevista con Les Inrockuptibles (a través de Far Out Magazine ), Albarn comparte su próxima aventura: una ópera en París y un nuevo álbum de Gorillaz. La banda no se despide, se toma un respiro en su viaje musical.

Después de una década de descanso la banda consagró un regreso triunfal. Sin embargo, Damon Albarn, describe la experiencia como abrumadora: “Es demasiado para mí. Fue lo correcto y un inmenso honor tocar estas canciones nuevamente, pasar tiempo con estos muchachos, hacer un álbum, bla, bla, bla”.

BLUR en el Corona Capital 2023. Foto x Arturo Lara

Los planes para el futuro de Damon Albarn

El cantante británico enfatiza que esto no es un adiós definitivo, sino un cierre temporal. “No digo que no lo volveré a hacer, fue un hermoso éxito, pero no me quedo en el pasado”, afirma. Mientras los británicos descansan, Albarn tiene planes emocionantes en el horizonte. Trabajará en una ópera que debutará en París el próximo año y se unirá a Jamie Hewlett en la creación de un nuevo álbum de Gorillaz.

El guitarrista Graham Coxon también explorará nuevos horizontes con su banda The Waeve, mientras que otros miembros de Blur siguen sus propios proyectos. A pesar de este descanso, Albarn asegura que la pausa no implica un punto final para la banda, dejando la puerta abierta para futuras colaboraciones.

Blur ha dejado una marca imborrable en la historia de la música británica. Desde su álbum debut Leisure hasta el último’The Ballad Of Darren, la banda ha evolucionado y cautivado a generaciones. Su último regreso fue un éxito, pero Albarn reconoce la importancia de tomarse un respiro para explorar nuevas expresiones artísticas y recargar energías.

El legado de Blur, con su distintivo sonido seguirá resonando mientras Albarn y los demás miembros exploran nuevos caminos. La música de la banda ha sido un reflejo de su tiempo, capturando emociones y momentos precisos. Aunque se tomen un descanso, la magia de Blur perdurará en la memoria de los afortunados fans que lograron verlos este 2023, por ahora solo queda esperar un nuevo capítulo cuando decidan regresar.