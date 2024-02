Enrique Blanc presentará Qué pasa por la calle, una compilación de crónicas, en la FIM 2024

Poquísimos periodistas musicales pueden decir que giraron por la geografía de Estados Unidos a bordo de un autobús -¡tan a la vieja escuela!- junto a Café Tacuvba y Aterciopelados; se cuentan con los dedos de las manos los reporteros que han caminado las calles de Los Ángeles junto a Babasónicos hasta llegar a tiendas de discos y tomarse el tiempo de contarse sus gustos melómanos a fuego lento… el mexicano Enrique Blanc es uno de ellos.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Se trata de un aventurero -en el estricto sentido de la palabra-, pues quemó sus naves y marchó a California para hacer radio en un momento en que el rock latino y sus derivados apenas si eran una semilla comenzando a sembrarse. Blanc jamás ha perdido ese espíritu viajero y ha registrado la apasionante y poco atendida escena brasileña, al tiempo que haciendo de un Virgilio totalmente fiestero ha conducido a Manu Chao y Jorge Martí de La habitación roja a través del frenesí nocturno tapatío, entre muchísimas otras figuras destacadas.

Se trata de un avezado cuentista (No todos los ángeles caen del cielo y Sudor añejo y Sardina), que aprovecha los recursos literarios para nutrir sus crónicas y que también ha conducido una serie de libros en materia de periodismo musical en colaboración con la Red de Periodistas Musicales de Iberoamérica, además de estar próximo a debutar como novelista.

Me ha tocado presenciar con él shows de artistas orientales versionando en tailandés a Bon Jovi y Madonna en compañía de La Barranca y La maldita vecindad en aquella Ciudad querube; lo he visto soltar flow en un antro sexoso de Santa Mónica para explicar que Dante Spinetta no quería bailar y el recuento podría extenderse ad infinitum.

Blanc tiene una trayectoria que lo avala como uno de los mejores periodistas de Hispanoamérica; no en vano ha colaborado en el recuento enciclopédico del rock latino… ha escrito mucho y con gran inteligencia y esencia vitalista; es por ello que la publicación de Qué pasa por la calle -crónicas nómadas del rock latino- es un acontecimiento de primer orden tanto para el periodismo especializado como para el propio género musical.

El próximo jueves 29 de febrero en el marco de la Feria Internacional de la Música (FIM), que organiza la Universidad de Guadalajara, se presentará un volumen que compendia parte de su trabajo escritural y que tiene que ver con su recorrido por las calles del mundo con la intención de aprender y aprehender sus múltiples sonidos.

Siempre ecléctico, Enrique Blanc ha decidido acompañarse por el productor y músico argentino Tweety González y esa leyenda viviente de la música mexicana llamada Jaime López para presentar el libro. He tenido la suerte de que me invitará a escribir el prólogo y acompañarlo en esa tarde de gala en que habrá de mostrarse el libro por vez primera.

Una vez más la FIM se destaca como un evento de altísimo nivel que involucra tanto a profesionales como a apasionados y que este año contará con la presencia del uruguayo Jorge Drexler y la mítica poeta y cantante Patti Smith, entre una serie de charlas, performances, conciertos y encuentros cercanos que le brindan un carácter especial a este encuentro anual.

No me queda sino compartir un fragmento del texto que abre Qué pasa por la calle -crónicas nómadas del rock latino-: “Para Blanc vivir es escribir y escuchar música, que al final se funde como un todo, es por ello que le viene bien vincularlo con la idea de una geopoética, una noción que relaciona geografía y lenguaje literario, establecida por Kenneth White, durante los setenta y que reivindica: “el espíritu nómada —el del pensador y el del poeta—… y reconcilia la observación con la imaginación”.

