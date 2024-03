The Jesus and Mary Chain: provocando belleza mediante la distorsión en ‘Glasgow Eyes’

¡Todo nuestro respeto para los hermanos Reid! No debe ser sencillo rondar los sesenta años de edad y seguir fascinado por el ruido, las guitarras distorsionadas y los ritmos machacantes. The Jesus and Mary Chain ofrecen sobradas razones para creer que han vuelto en plenitud de forma, a pesar de que ellos declaran que les cuesta mucho el estudio y suelen ser dispersos.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Hay que agradecerles también el que hayan concebido un título tan evocador para su octavo álbum: Glasgow Eyes, y que lo comiencen a punta de ritmo motorik en “Venal Joy”, que es su propia versión del krautrock, y que tiene a los sintetizadores echando chispas, además de incluir la voz de su paisana Fay Fife, quien milita en The Rezillos.

Los escoceses brothers Reid han decidido celebrar esos 40 años en la brega con la aparición de un libro llamado Never Understood. The Jesus And Mary Chain (que llega en agosto), en el que ellos mismos se asumen como los narradores de una historia que pasa por separarse abruptamente y sobre el escenario del House of Blues, allá por 1998; además, están cerrando el proyecto de un documental.

Mientras todo ello sucede, podemos dejarnos llevar por este Glasgow Eyes, que tiene la particularidad de que su primer sencillo coincide como una de las piezas más interesantes; “jamcod” abre con un efecto metálico y luego se deja llevar por una sucia guitarra que tiene momentos en los que estalla en un crescendo maravilloso.

William está muy concentrado en el instrumento de 4 cuerdas y Jim tiene ganas de lanzar peroratas de todo tipo; se nota que han solventado sus diferencias y que les satisface el tipo de noise rock que están haciendo en pleno 2024, sabiendo como dosificar la parte de pop a la que decidieron recurrir.

Y también es de celebrar esas citas al pasado de la cultura rock; en “The Eagles and The Beatles” recurren a un name dropping por el que desfilan los Rolling Stones, Bob Dylan, Sex Pistols, The Beach Boys y The Faces, entre otros; mientras que en el ritmo evocan a Joan Jett. Pero no se quedan únicamente en esta canción a la hora de ser memoriosos… “American Born” está muy conectada con Iggy Pop, y bueno “Hey Lou Reid” va por rumbo a The Velvet Underground que al músico parafraseado en el título.

A The Jesus and Mary Chain les sienta bien este rock electrónico que han fraguado desde el estudio propiedad de Mogwai y han conseguido superar con creces a un Damage And Joy (2017), que ahora parece más un trabajo forzado por contrato; hoy día es evidente que han estado más libres y desatados… hasta podíamos decir, que salvajes.

Glasgow Eyes no es perfecto… tiene sus tropezones, pero en general conserva -actualizado- el poderío de un dueto que hizo más fascinantes el ocaso de los ochenta y los primeros noventa; tienen bien ganado un halo mítico por la manera en que combinan garra y oscuridad; ellos -como muy pocos- pueden sacar el máximo rédito de la veteranía… son tipos rudos aferrados a subir a tope el volumen de los amplificadores y provocando belleza mediante la distorsión.

