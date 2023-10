Sun Dial: Psicodélico avistamiento OVNI

Messages from the mothership es el décimo álbum de Sun Dial, banda psicodélica considerada de culto e integrada para la ocasión por su líder Gary Ramon (voz, guitarras, hammond), Scorpio (bajo, percusión, moog) y Cleo Ramon (melotrón y otros teclados). Un disco inspirado en un evento de la adolescencia del guitarrista, cuando tuvo un avistamiento OVNI.

La placa se divide en dos. El lado uno se compone de canciones cuyo tono es el de una psicodelia amable, amigable, relativamente ligera. Aquí Ramon hace algunos solos de guitarra sobresalientes (“New day” o “Echoes all around”) y esta fase del viaje tiene ese tono sesentero-setentero. Sin embargo, la composición que cierra este espacio es como un avance del B; “Look up for the skies” es también de corte psicodélico, sí, pero en hay reminiscencias de Pink Floyd y ecos de “Set the controls of the heart of the sun” .

“Edge of light” inaugura el lado B y la orientación psicodélica se mantiene, pero va más por la vertiente de la progresión y hasta va con un poco del krautrock, dada su intensidad. El corte es como una oda a los psicotrópicos y contiene un breve solo de guitarra que preludia uno de teclado verdaderamente cósmico. “Messages from the mothership” es espacial, viajera, más ácida en momentos y con ligeros guiños al Oriente. “Saucer noise”, el track final, posee otra demostración guitarrística de Ramon; el perfecto colofón con sus ecos de Hawkwind y otras entidades setenteras en este álbum cuya edición física en vinil está limitada a 300 copias.

*También te puede interesar: Par Asito: Una pieza sólida de psicodelia