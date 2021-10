Desde su fundación, los tapatíos de Par Ásito han coqueteado con el krautrock y la psicodelia, pero fue a partir de su anterior incursión, “Interdimensional demon summoning”, un split con Chivo Negro, que se decantaron por seguir esta veta. Singularity es su disco más reciente, donde el trío practica esa clase de sonido que parece cerrarse sobre sí mismo, aparentemente repetitivo y que te induce al trance con continuos latigazos de la guitarra de Fabricio de la Mora.

TXT:: David Cortés

“Acrettion disc”, el corte inaugural, tiene un par de minutos de tanteo, pero luego no hay resquicio para el descanso. A continuación, en “Relativistic jets” encontramos el énfasis rítmico de Neu! (cortesía de Daniel Nuñez, bajo; y Alejandro Navarro, percusión) y las “cuchilladas” de la lira y los sintes.

Golpeen incesantemente la batería, tomen a Fabricio de la Mora y su guitarra y díganle que para poner su vida a salvo pulse su instrumento y haga de él una filosa arma saturada de distorsión. Así, durante seis minutos, y tendrán una idea aproximada de a qué suena “Photon sphere”.

Por su parte, para no abandonar la mística del kraut, “Event horizon” es cósmica, lenta, espacial, con ecos de blues iniciales, un viaje por los recovecos más oscuros del interior hasta llegar a la parte media en donde se entra a un groove con acento funky: Sly and the Family Stone meets Ash Ra Tempel con pizcas de Ennio Morricone.

Cuando arriben al corte que da título al álbum les aseguro que comprobarán lo deplorable de su condición física y la trepidante experiencia que es Par Ásito. Porque Singularity no tiene fisuras, es una pieza sólida de psicodelia de un grupo que ha abrazado el krautrock, pero que no ha olvidado poner su propia huella. Imprescindible.

*Como parte del Ciclo Hipnosis, Par Ásito se presenta hoy, 20 de octubre, en el Foro Indie Rocks a partir de las 19:00 hrs., al lado de El Universo.