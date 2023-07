Mitski anuncia un nuevo disco y comparte adelanto

Después de haber compartido un par de pistas a principios de esta semana, el día de hoy Mitski hizo el anuncio oficial del estreno de su séptimo álbum de estudio. Titulado The land is inhospitable and so are we, el disco ha sido descrito por la propia cantante como el material “más estadounidense” que ha hecho hasta ahora.

Según reveló Mitski en un comunicado de prensa, esta colección de canciones está en su mayoría influenciada por bandas sonoras de películas del género spaghetti western, así como por la música de Arthur Russell, Igor Stravinsky y más. Para su realización, la cantante trabajó de nuevo con el productor Patrick Hyland y contó con el apoyo de una orquesta y un coro de 17 personas.

“Lo mejor que he hecho en mi vida ha sido amar a la gente. Ojalá pudiera dejar atrás todo el amor que tengo, después de morir, para poder hacer brillar toda esta bondad, todo este buen amor que he creado en otras personas”, dijo Mitski sobre esta colección de temas.

The land is inhospitable and so are we se lanzará el próximo 15 de septiembre. Como adelanto, ya puedes escuchar el sencillo “Bug like an angel”, una pieza acústica e íntima.