Paul McCartney lanzará un libro con fotos inéditas de The Beatles

Titulado 1964: Eyes of the storm, el nuevo proyecto de McCartney recopila 257 fotografías que tomó con una cámara de 35 mm entre finales de 1963 e inicios de 1964, es decir, durante los días en los que The Beatles se encontraban en pleno apogeo desatando la beatlemanía en Estados Unidos.

“Cualquiera que redescubra una reliquia personal o un tesoro familiar se inunda instantáneamente de recuerdos y emociones, que luego desencadenan asociaciones enterradas en la bruma del tiempo”, escribió Paul McCartney en un comunicado.

“Esta fue exactamente mi experiencia al ver estas fotos, todas tomadas durante un intenso período de viaje de tres meses, que culminó en febrero de 1964. Fue una sensación maravillosa volver a sumergirme. Aquí estaba mi propio registro de nuestro primer gran viaje, un diario fotográfico de los Beatles en seis ciudades, comenzando en Liverpool y Londres, seguido de París (donde John y yo habíamos hecho autostop tres años antes), y luego lo que considerábamos el gran momento: nuestra primera visita como grupo a América”, agregó.

1964: Eyes of the storm se completa con un prólogo de Paul McCartney y Beatleland de la historiadora de Harvard y ensayista del New Yorker, Jill Lepore.

El libro de fotografías de Paul McCartney se lanzará el 13 de junio, pero ya se puede pre-ordenar en este enlace.

Foto de portada: Cortesía