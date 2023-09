The 1975 anuncia un receso indefinido después de un año polémico

La banda británica The 1975 ha decidido tomar un receso indefinido de las giras y conciertos después de un 2023 bastante caótico para ellos. Este anuncio se hizo durante su concierto en el Golden 1 Center de Sacramento, California, donde el carismático líder y vocalista, Matty Healy, compartió la noticia con su audiencia.

El 2023 ha sido un año tumultuoso para la banda, con eventos que han generado titulares y discusiones en todo el mundo. Uno de los momentos más notorios ocurrió durante su actuación en el Good Vibes Festival en Malasia, donde Matty Healy desafió las leyes homofóbicas del país al besar al bajista Ross MacDonald en el escenario, lo que resultó en la cancelación del evento y una demanda millonaria por parte de los organizadores.

Un 2023 caótico para The 1975 y el descanso indefinido

Además, las controvertidas acciones y comentarios del vocalista, como realizar un gesto similar al saludo nazi en el escenario y hacer comentarios inapropiados en un podcast, han generado críticas y preocupaciones. La última gota que colmó el vaso fue la polémica en Malasia, lo que llevó a que varios músicos locales consideraran tomar acciones legales contra la banda.

Ante este contexto, Matty Healy anunció durante su concierto en Sacramento que, después de las fechas restantes de la gira “Still… At Their Very Best”, The 1975 se tomará un descanso indefinido de los espectáculos en vivo. Agradeció a la audiencia por su apoyo y expresó su amor por tocar en vivo, pero dejó claro que la banda necesita un respiro.

Es importante destacar que este receso de la banda parece estar relacionado principalmente con los conciertos y giras, y no con la producción musical. La banda ha mencionado en el pasado que suelen tomar pausas después de completar ciclos de álbumes, por lo que es posible que sigan trabajando en nueva música durante este período.

Para los fanáticos de The 1975, esto significa que tendrán que esperar un tiempo considerable antes de volver a ver a la banda en vivo. Mientras tanto, queda por verse cómo evolucionará la relación entre los británicos y su audiencia después de un año tan lleno de altibajos y controversias.