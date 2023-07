Artistas y vendedores del Good Vibes Festival demandarán a The 1975

El pasado viernes, durante el show de The 1975 en el Good Vibes Festival en Kuala Lumpur, Matt Healy besó a su compañero de banda Ross MacDonald a manera de protesta contra el gobierno de Malasia y sus leyes anti LGBTQ+. El concierto fue interrumpido y además de vetar al grupo del país, las autoridades ordenaron cancelar los dos días restantes del festival en los que se presentarían The Strokes, The Kid Laroi, Porter Robinson, entre otros.

Ahora, The 1975 enfrenta una demanda colectiva de parte de artistas y vendedores del festival, con la cual se busca una compensación por las pérdidas sufridas a consecuencia del incidente. Según señaló NME, el bufete de abogados de Malasia Thomas Philip está a cargo del caso y hasta el martes se han presentado al menos 18 informes policiales en los que se culpa a los cuatros integrantes de la banda.

“Mi opinión es que The 1975 debe ser considerado responsable por las pérdidas sufridas para los artistas y vendedores”, dijo Matthew Thomas Philip, fundador y socio de la firma, en una reunión a la que asistieron 70 personas, principalmente artistas, vendedores y miembros de los medios de comunicación.

Al parecer el organizador del Good Vibes Festival no está involucrado en la demanda colectiva, pero después de dialogar con Philip, acordó ayudarles con lo que sea necesario. Asimismo, se ha mencionado que Future Sound Asia también piensa emprender acciones legales contra The 1975.