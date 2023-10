The War on Drugs: “Los mexicanos conectan con la esencia de la música”

La banda integrada por Adam Granduciel (voz, guitarra), Eliza Hardy Jones (guitarra), David Hartley (bajo), Charlie Hall (batería), Anthony LaMarca (guitarra) y Robbie Bennett (teclado) goza el éxito desde 2017 gracias a la edición de A deeper understanding (Atlantic Records, 2017), un disco arriesgado que marcó una pauta en su carrera, además de significar el gran debut en una disquera transnacional. Desde ahí, The War on Drugs ha crecido exponencialmente, ganando fans y el reconocimiento de la crítica gracias a sus actuaciones en vivo.

Se trata de una entidad sonora que deambula entre las glorias que otorga la inmediatez de un clic y las batallas de la vieja escuela. The War on Drugs ha forjado una reputación en directo, llegando a más gente gracias al “de boca en boca”, algo que pudo constatarse después de su primera presentación en el país, en la edición 2018 del festival Corona Capital, volando las cabezas de propios y extraños con un show íntimo y potente. La siguiente, es una charla con Granduciel, líder del conjunto originario de Filadelfia.

“Somos un reflejo de la música que amamos”

Recién encabezaron su primer espectáculo en el Teatro Metropolitan, un lugar con una vibra única, ¿cómo se sintieron al respecto?

¡Fue muy emocionante presentarse de esa forma! Amamos hacer festivales en los que tocas tus canciones más conocidas por espacio de una hora, pero en lo que corresponde a shows como al que te refieres, bueno, ahí podemos darle un significado distinto al set y tocar temas más arriesgados, incluso dejando afuera algunas elecciones obvias. Es el tipo de presentaciones que nos permite brillar, repasamos todo nuestro catálogo por dos horas, además de divertirnos con los asistentes. Tocar en festivales como el Corona Capital es otra cosa. Somos muy afortunados.

De algún modo conocen la interacción del público mexicano, ¿qué es lo que más les emociona de encontrarse con éste?

Cuando tocamos con The Strokes le puse mucha atención al público y me di cuenta de que estaba súper conectado en esencia con la música y con lo que pasaba en el escenario, dejando de lado el aspecto social de un concierto, incluso cantando al unísono las partes del teclado o las líneas de bajo. ¡Algo asombroso! Saber que los fans se apasionan y entregan así me hace querer estar ahí mismo ya. The War on Drugs hemos estado juntos por 15 años y nunca antes pudimos encabezar un show en México, a pesar de que ya estuvimos ahí dos veces. Finalmente lo hicimos hace poco tiempo, en el Teatro Metropolitan.

I don’t live here anymore (Atlantic Records, 2021) es su trabajo más reciente de estudio. Una carta de amor al pop que ofrece algo para todo tipo de audiencias. Es decir, va de la esencia del sonido de la banda hasta el new wave y el AOR.

Estoy muy orgulloso de ese disco. Tocar las canciones de ese álbum en vivo desde el año pasado ha sido una de las experiencias más gratificantes que jamás hayamos tenido. Temas como “I don’t wanna wait“, “Victim“, “Old skin” o la que da título al disco son bastante dinámicas, se han vuelto parte esencial de nuestras presentaciones pues muestran rasgos de una evolución; alcanzamos un nuevo grado de ejecución al tocarlas en vivo después de un año de gira. Cualquier disco que The War on Drugs haga será un reflejo de la música que ama y de lo que le inspira para seguir haciendo música. Siempre buscamos superar al trabajo anterior desde un lugar objetivo. Pensamos en que las canciones nos permitan alcanzar nuevos logros artísticos.

“The War on Drugs tiene un gran sonido, estamos muy amarrados”

Háblame de cómo fue compartir labores de producción con Shawn Everett (Weezer, Alabama Shakes).

Shawn ha sido fundamental para los dos últimos discos en términos de moldear ideas. Es muy fácil tomar desiciones con él pues no todos tienen la misma apertura, es un tipo muy especial. Creo que esto tiene que ver con el hecho de que amamos el mismo tipo de música y tenemos los mismos filtros. Comenzamos a trabajar el disco antes de la pandemia, aunque escribí todo el material en 2018. Cuando llegó el Covid ya iba bastante adelantado, básicamente todo estaba grabado; durante ese periodo nos dedicamos a hacer arreglos, a mover algunas estructuras y a eliminar otras partes. Entonces no sabíamos si íbamos a lanzarlo o si podríamos salir de gira.

Han editado dos discos de larga duración con el sello multinacional Atlantic, sin embargo siguen siendo un referente obligado dentro de la escena independiente, manteniendo su credibilidad y base de fans. ¿Cómo se logra dicho balance?

Hicimos tres disco con Secretly Canadian y evidentemente soñábamos con crecer, esto abrió nuestra perspectiva. Siento que lo que hacemos actualmente es más accesible para todos, no creo que estemos encasillados. Amo escribir canciones con una banda enorme respaldándome. Hemos estado listos desde hace tiempo. Confío en mí, como líder de The War on Drugs, y fichar para una multinacional fue fácil, sabía que podría hacer el disco que tenía en mente y se me dio todo el control. Hicimos dos discos con Atlantic y fue asombroso; en realidad nunca sentí alguna diferencia entre estar en un sello pequeño y uno grande. Si hemos alcanzado otro nivel se debe a que hemos hecho muchas giras y ganado seguidores. Por otro lado, estar en Secretly Canadian por 10 años fue como ir a la escuela, aprendí a grabar y a estar en una banda con muchas libertades. Cinco años después, aquí estamos.

Después de tanto tiempo juntos, ¿qué es lo que les hace ser The War on Drugs?

¡Estamos muy amarrados como grupo y tenemos un gran sonido! Cuando tocamos, buscamos la manera de reinterpretar cada canción, tratamos de evitar que los fans vengan a escuchar lo mismo que está en las grabaciones, ¡Amamos tocar, poner todo nuestro esfuerzo en nuestros shows y entrar en el groove! Creo que la música en esencia se convierte en algo diferente cuando lo haces por y para la gente. Pueden tener todos nuestros discos o vernos en YouTube, pero cuando llegamos a un lugar a tocar para tres mil de nuestros amigos y fans, nuestra música llega a otro nivel. Es algo bastante excitante.

