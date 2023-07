Julian Casablancas comparte su opinión sobre el beso de los integrantes de The 1975 en Malasia

El fin de semana pasado, el set The 1975 en el Good Vibes Festival, en Kuala Lumpur, tuvo que ser interrumpido debido a que su vocalista Matt Healy se quejó de las leyes anti LGBTQ+ de Malasia, y en protesta besó a su compañero de banda Ross MacDonald frente a todo el público. Después, el gobierno de dicho país decidió cancelar definitivamente los días restantes del evento y vetar a la banda.

Sin embargo, las acciones de The 1975 no sólo han molestado al gobierno de Malasia, sino también a artistas y vendedores del festival que esta semana iniciaron una demanda colectiva contra Healy y compañía. Asimismo, la comunidad LGBTQ+ del país ha tenido una reacción violenta por el comportamiento del combo inglés, alegando que sus acciones arruinaron años de acción de los activistas locales.

The Strokes era una de las bandas que se presentaría durante el tercer día del Good Vibes Festival, por lo que en un reciente post, su frontman Julian Casablancas retomó el tema y aseguró que ya se encontraban buscando la forma de reponer el show en Malasia. Además, compartió unos cuantos pensamientos sobre lo que hicieron los de The 1975.

“Definitivamente ayudó a la conciencia del intruso blanco, sí, seguro… sentí lo mismo. No tenía idea, pero cuando lo miras, es probable que cambie poco o nada en Malasia. Es como decir que ayudaste a concientizar sobre las injusticias en Corea… no es una de esas situaciones en las que la presión de twitter va a funcionar, no les importa, el gobierno ahí es intenso”, escribió Julian Casablancas.

En otro comentario, Casablancas profundizó en el tema reconociendo que Healy quiso transmitir “algo positivo”, y que inicialmente estuvo de acuerdo en que era “bueno hacer conciencia”. Pero dijo que uno debe “ser conocedor y respetuoso con la cultura con la que no está familiarizado”.

“Hay muchas cosas que arreglar, pero deberíamos ser estratégicos, eso fue todo… no estaba comentando sobre el asunto, sólo un intruso pensó que haría alguna diferencia en Malasia… […] Es un mundo diferente, no es su trabajo venir a arreglar y luego pagar la fianza … si se quedó y fue a la cárcel, entonces maldita sea, lo respeto. Pero creo que sólo hizo una broma / se rió y voló a casa en primera clase, supongo”, agregó.