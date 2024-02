Kings of Leon se suben a su “Mustang” y pisan el acelerador

Hace más de veinte años que la familia Followill (Caleb, Nathan, Jared y Matthew) debutaron con el álbum Youth & young manhood para luego hilar obras como Aha shake heartbreak, Because of the times u Only by the night. Hoy, Kings of Leon anuncian su regreso de la mano de Can we please have fun y un sencillo que opera como punta de lanza: “Mustang”.

Can we please have fun llegará a nuestros oídos el 10 de mayo gracias a Capitol Records y tendrá como apoyo una gira que, a la fecha, se sabe abarcará Estados Unidos, Canadá y, claro, México (Vive Latino). El disco fue grabado en los estudios Dark Horse, en Nashville, y fue producido por Kid Harpoon (Harry Styles, Florence + the Machine). Se ha dicho que el trabajo de alguna manera pone a Kings of Leon en un sitio similar al de sus comienzos.

Kings of Leon / Can we please have fun / Capitol Records, 2024

Caleb ha comentado que se trata del “disco más agradable que hemos terminado”, mientras Nathan considera que al hacerlo sentían que tenían permiso de “ser musicalmente vulnerables”. “Cuando tienes una banda, hay un vínculo como ningún otro, y cuando tienes familia, tienes un vínculo como ningún otro”, prosigue Caleb, para luego cerrar: “Nosotros tenemos ambas cosas, así que pensé, ¿y si ponemos toda nuestra energía en algo, quién nos va a detener, quién podría detenernos sino nosotros?”.

“Mustang” es el track número cuatro de un listado compuesto por doce composiciones. Y con dicho sencillo te quedas:

*También te puede interesar: Wilco en el Frontón México: Corrosión, Valium, muerte, rock & roll, etc.”