Satan: “En los años 80 no ganamos dinero, hoy tenemos pedigrí”

Satanás, o Satan en inglés es al heavy metal lo que el refresco de cola a las cubas: cuesta trabajo imaginar uno sin el otro. Por lo menos eso dicen las mentes limitadas que solo escuchan rumores y se creen todo lo que les dicen las señoras con las que comparten unos minutos cada domingo en la iglesia. Pero que son elementos que son importantes uno para el otro, eso sin duda. Sin embargo no hay muchas bandas que se llamen o se hayan llamado Satan. Y sola una de esas tuvo un impacto real en el mundo del metal, la fundada en 1979 en New Castle, Inglaterra y que fue de las que dieron vida a la New Wave Of British Heavy Metal.

En entrevista exclusiva con #SangredeMetal, Russ Tippins, uno de los dos guitarristas fundadores del quinteto explicó el origen del nombre. “Éramos chamacos de escuela, mi hermano tenía una guitarra eléctrica pero nunca aprendió a tocarla así que la botó. Yo la tomé, me aprendí cuatro acordes e iba a la escuela y presumía que sabía tocarla. Uno de mis compañeros vino a mi casa, era Steve Ramsey (el otro guitarrista fundador), y me dijo que debería enseñarlo eso que podía tocar y que entonces podríamos empezar una banda de metal. Luego al día siguiente en la clase de dibujo técnico él esbozó un logo simétrico en una hoja y dijo que ese sería el logo de la banda, y la palabra era Satan. Luego me dijo que se imaginaba cómo sería nuestro primer concierto, un escenario con cruces invertidas a los costados. Así comenzamos, y en ese tiempo yo apenas sabía tocar algunos acordes así que teníamos el nombre de la banda y el diseño del escenario antes de que pudiéramos escribir una canción”.

Y cuarenta años más tarde se trata de una banda leyenda, que tiene un legado importante. La pregunta entonces era si él está al tanto de ese impacto. “Es estrictamente en el subterráneo pero si notamos que tenemos cierto pedigrí, cierta historia. Hay mucha gente que ama a esta banda y estamos muy agradecidos por ello. Incluso diría que en los últimos 10 años hemos hecho algo de dinero, porque en los 80 no ganamos nada, era imposible, pero las cosas han cambiado últimamente”.

A diferencia de otras que se dedican a vivir del pasado, luego de su regreso formal en el 2011, porque tuvieron un periodo de inactividad a partir de 1989, Satan regresó y no dejado de sacar discos. En esos 12 años han sacado cuatro discos, uno cada tres años, lo cual es un buen ritmo. ¿Por qué? “Por salud mental. Yo no tengo ningún interés en hacer shows de nostalgia. Lo mejor que tiene la música es justamente crearla, dejar que salga de tu interior, mantenerla fresca, tratar de mejorar lo que hiciste con tu disco anterior y demás. Y luego el reto es tocar todo eso en vivo, porque quedarte atorado con el mismo acto, el mismo listado de canciones en cada gira debe ser muy aburrido, no me imagino nada que pueda ser menos inspirador que eso. Nos gusta motivarnos, y tenemos un buen catálogo de los últimos diez años, si nos dedicáramos a tocar siempre lo mismo, mejor nos retiramos”.

Tippins es el compositor principal en Satan. Suele suceder, en términos generales las cosas funcionan mejor cuando alguien lleva la batuta, pero dicho eso, hay bandas en las que esa persona crea todo y dicta lo que debe tocar cada quien, y otras en las que ese director lleva mano pero acepta cuando los demás aportan. ¿Cómo es en Satan? “Pues todos contribuyen, normalmente soy yo quien aporta las ideas, no puedo controlar cuántas ideas traerán los demás pero todos aportan, y en ese sentido soy como un director de orquesta, no es como que cada idea sea mía pero si tomo todas ellas y las arreglo. Brian escribe letras, Steve aporta riffs, incluso el bajista (Graeme English) y Sean, el baterista, han aportado cosas. A veces los presiono para que traigan cosas nuevas para el siguiente disco y así nos mantenemos frescos así que no creo que podamos catalogar a la banda como la de una sola persona en torno a la composición. Digamos que a mi me toca la dirección ejecutiva en torno a las canciones pero siempre abierto a escuchar las ideas de todos los demás”.

Británicos como son, para Satan, la banda que incendió su trasero y los motivó a buscar el mismo nivel musical fue Judas Priest. Los vieron en una fecha en el Reino Unido con Iron Maiden como abridores. “Ese concierto fue el parteaguas, Judas Priest era el estándar, tenían el nivel al que nosotros aspirábamos a llegar, musicalmente. Ese tipo de banda y el tipo de música eran más que fantásticos”.

Tal vez no llegaron al nivel de éxito masivo de Judas Priest, pero de que lograron hacer su propia historia y dejar una huella indeleble en el metal, eso sin duda. Y la manera de atestiguarlos en vivo por primera vez en México será en el marco del Candelabrum Metal Fest II. Será una cita con la historia y un excelente momento para tener en frente a una de las bandas pioneras del movimiento británico que revitalizó al heavy metal como subgénero hace cuatro décadas.