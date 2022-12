Taylor Swift está más que lista para explorar nuevos terrenos dentro del cine, ahora como directora de un largometraje.

El año pasado la cantante nos demostró sus skills como directora con el largometraje de su canción “All too well (Taylor’s version”, el cual estuvo protagonizado por Sadie Sink de Stranger things y Dylan O’Brien. La experiencia al parecer fue tan gratificante para ella que ha decidido tomar el reto de dirigir una película.

Son pocos los detalles que se tienen al respecto. Según se informó, el proyecto sin título que marcará el debut de Taylor Swift como directora de largometrajes estará basado en un guión escrito por ella misma y será distribuido por Searchlight Pictures, el estudio detrás de películas como Nomadland, The shape of water y The banshees of inisherin.

“Taylor es una artista y narradora única en una generación. Es una alegría y un privilegio genuino colaborar con ella mientras se embarca en este nuevo y emocionante viaje creativo”, dijeron en un comunicado los presidentes de Searchlight, David Greenbaum y Matthew Greenfield.

Por otra parte, Taylor Swift continuará en la industria musical con un extenso tour por Norteamérica con el que llevará a sus fans a recorrer todo su catálogo. Se espera que esta misma gira también llegue a diferentes partes del mundo, aunque aún no se han anunciado los detalles.

Foto de portada vía Facebook Taylor Swift.