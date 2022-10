Taylor Swift ha roto una gran cantidad de récords en el mundo gracias a su nueva producción, Midnights.

No es de sorprenderse que cada vez que la cantante publica un álbum, alcanza el número uno en más de una tabla. Sin embargo, el caso de Midnights fue completamente extraordinario, ya que además de debutar en el primer lugar en 14 países, hizo que Swift se convirtiera en la única artista que debuta cinco álbumes con más de 1 millón de unidades vendidas en su primera semana, en la historia de Nielsen en Estados Unidos.

Según se reveló, en total fueron 1,578 millones de unidades vendidas, de las cuales un millón fueron ventas puras de álbumes; Midnights es el primer álbum en lograr esto desde 2017, que la misma Taylor Swift publicó Reputation. Además, el disco vendió 575,000 copias en vinilo, resultando en la semana más grande para un álbum en vinilo desde 1991.

Asimismo, Midnights de Swift rompió los récords de Spotify por la mayor cantidad de streams globales en un período de cinco días y de streams en un sólo día. Por si esto fuera poco, su canción “Anti-Hero” ahora tiene el récord por ser la canción más reproducida de la lista global de Spotify, con 17,39 millones.

La lista de récords que rompió Midnights es bastante larga, y en ella también se incluye que es el undécimo álbum No. 1 de Taylor Swift en general, empatando a Barbra Streisand con la mayoría de los álbumes No. 1 hechos por mujeres. También es el sexto acto en ganar más de 10 álbumes No. 1 en el transcurso de sus carreras, uniéndose a The Beatles (19), Jay-Z (14), Drake (11), Bruce Springsteen (11) y Streisand.

Foto de portada: Taylor Swift.