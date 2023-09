Tinieblas estará en el FICO, el fest de cine de Orizaba

El Festival Internacional de Cine de Orizaba se llevará a cabo del 3 al 5 de noviembre en Orizaba, Veracruz,con una extensa programación donde, además de proyecciones, tendrán lugar charlas y conciertos, y prácticamente todo será completamente gratis. Una cartel pleno de actividades para cualquier edad bajo un lema de batalla que Adrián Vidaurri, director del fest, refrenda en entrevista: ¡Luz, cámara, FICO!

Luego de una primera convocatoria con más de 150 cortometrajes recibidos, el FICO lanza una convocatoria bilingüe (español/inglés) que cierra el próximo 5 de octubre para así fortalecer una programación que encontrará en el Centro Orizaba de Convenciones (COCO), y sus 6 salas equipadas con el mejor sonido, el espacio ideal paea proyectar muestras tan importantes como las de Festival de Cine Infantil Oftálmica (Xalapa) y la selección del Cecehachero Film Fest (CDMX), además de 11 cortos de los Talleres Regionales de la Universidad Veracruzana (UV) y 9 de la Especialización de Estudios Cinematográficos UV.

Con las secciones #Claridades, #Sonoroteca y #Ficortos, la segunda edición del FICO reivindica a la ciudad como cuna del cine en Veracruz impulsando a nuevos cineastas con premios en efectivo, funciones en un autocinema, un homenaje al luchador Tinieblas, la presencia de Fernanda Solorzano y del compositor italiano Luca Rebola (musicalizando La mansión del diablo, de 1896; y Frankenstein, de 1910), así como la de la Pop’s & Film’s Orchestra con un concierto donde sonarán piezas de filmes como Indiana Jones, Star Wars, Back to the future, Batman, E.T., Alien, Amadeus, Rocky, Flashdance, Terminator y The shining (por cierto, ésta es la única actividad con costo de todo el programa). Pero mejor dejemos que sea el propio Adrián Vidaurri quien nos cuente los detalles.

¿Cómo nació la idea de crear el Festival Internacional de Cine de Orizaba (FICO)?

Partiendo de la experiencia de visitar otros festivales de cine me nació esta inicitativa, la de decir, bueno, ¿por qué no Orizaba tiene su propio festival? Así empecé a invitar a amigos a los que también les gusta el cine y arrancamos con nuestra primera edición.

¿Ha sido difícil el camino?

Es díficil, pero una situación me ha abierto puertas, tanto con la autoridades municipales como con el sector empresarial: también hago un festival de música, el FIV (Festival Internacional Volare), que ya lleva tres ediciones. Esto me ha ayudado a concretar el FICO.

El programa de este año es jugoso.

Abordamos el cine desde diversas perspectivas. Para nosotros la literatura es importante y es por eso que hemos invitado a Fernanda Solorzano en su papel de crítica de cine, para que nos platique de la importancia de su labor ante la audiencia, su aportación para comprender el cine desde otro enfoque. Tenemos otro invitado importante, el luchador Tinieblas. Él nos va a platicar de su experiencia cinematográfica; le haremos un homenaje pues su impacto va más allá de lo generacional, sus películas siguen vigentes. Además, haremos una conexión con el cine y la música, y para ello preparamos dos presentaciones: la del italiano Luca Rebola, quien estará musicalizando ocho cortometrajes de cine silente, destacando la proyección de Frankenstein y La mansión del diablo, y también ofrecerá una charla. Luego tenemos a la orquesta que intepretará música de películas clásicas de los años ochenta. Algo más: buscamos ser inclusivos, y tenemos tres películas para que sean disfrutadas por personas con discapacidad auditiva. Por otro lado, invitamos a otros festivales a compartir parte de sus selecciones.

Todo sucede en el mismo sitio.

En un solo recinto, el Centro Orizaba de Convenciones, con seis salas a disposición del fest. Ahí serán las proyecciones y los conversatorios. El festival dura tres días y todas las actividades son gratuitas, excepto el concierto con la orquesta (que, además, será en el Auditorio Metropolitano).

Orizaba muestra crecimiento en varios sentidos, y este fest lo refrenda.

Gente de otras ciudades: vengan, Orizaba ha crecido mucho turísticamente en los últimos tiempos. Desde hace veinte años la autoridades municipales han apostado por crear nuevos espacios públicos que nos conectan entre ciudadanos. Y el FICO sesuma a esta ola turística para que alrededor crezcan los sectores restauranteros y hoteleros. ¡Luz, cámara, FICO! Nuestro llamado de batalla es para los amantes del séptimo arte. Y lo único que queremos es es que la gente que nos visite se lleve una gran experiencia.

