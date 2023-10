Santi Balmes de Love of Lesbian conversa en un libro sobre su oficio

“Como un actor cansado de su rol/ Que sube al cielo y mata al escritor” reza un fragmento de “Viento del oeste”, una de las canciones de Viaje Épico hacia la nada -él último álbum de Love of Lesbian– y, aunque breve, es muy significativo de la manera en que Santi Balmes compone canciones.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Se trata de un músico que ha creado varios himnos generacionales como “Allí donde solíamos gritar”, “Club de fans de John Boy” y “Sesenta memorias perdidas”; suele recurrir a metáforas cerradas y es algo críptico en sus letras, pero con ellas establece profundos vínculos emocionales con los escuchas.

Además, es alguien que ha hecho también carrera como escritor, tendiente al género fantástico y la poesía a través de títulos como Yo mataré monstruos por ti, Canción de bruma y La doble vida de las hadas, entre otros.

Ahora ha revelado que fue en un viaje escolar cuando un compañero le puso un walkman en el que sonaba “The Logical Song” de Supertramp; y así fue que subió al autobús sin saber a qué se dedicaría de grande y cuando bajó ya tenía claro que quería ser compositor.

Y es así que comenzó con Love of Lesbian -primero escribiendo en inglés- en 1997 y a la fecha no ha parado; es por ello que consideró que era el momento de ponerse a conversar con un amigo periodista y repasar la manera en que ha ejercido su oficio; el resultado es Esa pieza que no encaja, editado por Principal de los Libros en España.

Santi ha dicho también que a los 50 años no queda sino hacer lo que de verdad da placer y en ello se encuentran la hechura de canciones, la escritura de libros y ahora la conversación junto al también músico David Escamilla para abordar temas variopintos como la creatividad, el talento y el hecho de sentirse un raro que no encaja en ninguna parte.

Esa pieza que no encaja no es una autobiografía, ni un repaso a detalle de sus discos… más bien es una deriva temática en catorce capítulos alrededor de 25 años de carrera desde que grabó por vez primera.

Se trata pues de lectura obligada para los seguidores de Love of Lesbian, pero también para aquellos interesados en el desarrollo de la composición de canciones en el rock hispanoamericano y algunos otros tópicos atrayentes, ya que como apuntó Santi, este libro cuenta: “la historia de la creación, entre la honestidad total y el juego a que te desnudas, pero lo haces a medias”.

