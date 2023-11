Nouvelle Vague se apropia de “Only You” y le da un sello a lo Phil Spector

Existen canciones que su cuelan en nuestra intimidad con una facilidad inmensa… algo de ello se debe a la melodía, pero también a una letra que no complica y eso lo saben bien Nouvelle Vague; una de ellas es “Only You”, que apareciera en 1982 como el sencillo de debut de Yazoo, el proyecto que organizó Vince Clark tras dejar Depeche Mode y para el que reclutó a la magnética vocalista Alison Moyet.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Mi pasión por el tema de un dueto que tuvo que renombrarse como Yaz por problemas legales con una disquera, me llevó a incluirla como parte de la banda sonora de la novela Ya no más canciones de amor, en la que presente como protagonista a un músico al que le encantaba el New romantic y el synth-pop (incluso la foto de la cantante sale en el libro).

“Only You” es absolutamente contagiosa y con una tremenda efervescencia pop, es por ello no extraña que incluso la hayan traducido al español para que la hiciera suya Enrique Iglesias en los años noventa; en aquel entonces volvió a ser un éxito, pero resulta que en 2023 está de vuelta.

En esta ocasión el proyecto francés Nouvelle Vague, conducido por los productores Marc Colin y Olivier Libauxque, han decidido retomarla para su álbum Should I Stay Or Should I Go?, el primero desde 2016 y en el que vuelven con su gran tino para hacer covers muy sutiles y chillouteros -como es su característica-.

Nouvelle Vague habrá de tener circulando esta colección de temas en febrero del 2024, pero mientras tanto ha revelado que, además de “only You”, incluirán “This Charming Man”, un clásico de The Smiths, “People Are People” de Depeche Mode y obiviamente el enorme himno compuesto por The Clash que les sirve para titular al disco “Should I Stay Or Should I Go?”.

Mientras tanto hay que escuchar “Only You”, con la voz de Mélanie Pain, y percibir ese tufo al tipo de grabaciones de Phil Spector, quien fue un genio del estudio y redefinió a la música pop. El fantasma de Yazoo se percibe en esta nueva versión que nuevamente nos emociona a pesar de sus poco más de dos minutos de duración.

