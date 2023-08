Wilco se deja producir por Cate Le Bon, anuncia disco y se regodea en las heridas

En medio de su tour europeo, Wilco toma por sorpresa a sus seguidores y apenas un año después de Cruel Country, anuncian que el 29 de septiembre llegará un álbum nuevo al que han titulado simplemente Cousin y que tiene en “Evicted” a su primer sencillo.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Quizá esa noticia pesa por sí sola, pero rivaliza con el hecho de que por vez primera desde el 2004 se han dejado producir por alguien más y en este caso se trata de la música galesa Cate Le Bon, que todo indica que se ha propuesto ponerse detrás de la consola de sus héroes, pues ya ha producido a Devendra Banhart, John Grant y Deerhunter en fila.

Ahora le toca el turno a Jeff Tweedy y amigos, el resultado es magnífico en una “Evicted” que es conducida por una guitarra acústica en primerísimo plano; se trata de una canción de media velocidad que se va volviendo entrañable en medida que avanza.

Wilco suenan más accesibles que nunca en lo musical, pero la letra regresa a esa tristeza que tanto obsesiona a Jeff, a tal grado que suelta acerca del tema: “Las heridas que me he hecho a mí mismo aún duelen y es casi imposible recuperarse de ellas”. Y luego concluye: ““Evicted” está escrita desde el punto de vista de alguien que no termina de aceptar que no merece volver al corazón de una persona”.

