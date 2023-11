Café Marvin al fin entre graznidos celestiales con Nadia Struiwigh

Nuevo álbum de la holandesa Nadia Struiwigh titulado Birds Of Paradise. Una luminosa muestra de los territorios entre el ambient, el IDM, el drum and bass y el techno. Lindes primeras de la escena electrónica que no se deben perder de vista ni descuidar.

La muchedumbre tiene la facultad de tapar con su ruido el estruendo interior de cada uno. Pero también de diluir entre procaces pláticas y cantos momentos de arrebato profundo que se dan en contadas ocasiones y para los que es necesario la soledad.

La productora holandesa residente en Berlin, Nadia Struiwigh, es un solitaria creadora de música realizada con sintetizador. Una buscadora de trascendencias.

Su último LP es Birds Of Paradise , una obra surgida del éxtasis solitario en medio de un club de techno. De cuando la cultura electrónica rompía con el divismo del pop y el rock. La importancia del danzante era la misma del Dj. Nadie miraba al escenario que no era mas que un punto entrelazado con los presentes.

Birds Of Paradise viaja a un tiempo sin géneros, los de Sabres Of Paradise o Autechre. La senda del arrebato desde el individuo hacía uno de la misma especie. Solo al abrir los ojos se percibe la presencia de la muchedumbre ya hecha aves del paraíso con un espacio inalienable.

Ambient para iniciar la senda, IDM para iluminarla hacía el techno con el ánimo del drum and bass.

Nadia Struiwigh publica con Birds Of Paradise su cuarto LP y en este caso lo hace con el label Dekmantel. Lenticular del 2017 fue su primer disco.

Birds Of Paradise de Nadia Struiwigh