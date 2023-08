Wilco suenan más accesibles que nunca en lo musical, pero la letra regresa a esa tristeza que tanto obsesiona a Jeff, a tal grado que suelta acerca del tema: “Las heridas que me he hecho a mí mismo aún duelen y es casi imposible recuperarse de ellas”. Y luego concluye: ““Evicted” está escrita desde el punto de vista de alguien que no termina de aceptar que no merece volver al corazón de una persona”.