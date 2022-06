Durante todo el proceso de grabación del disco, Jeff Tweedy fue informando que Wilco haría algo muy apegado a la tradición country y que habría poco espacio para la experimentación; a la postre, eso es lo que hay en Cruel Country, que nadie espere nada menos, pero tampoco mucho más, aunque hay que decir que la calidad de la banda es garantía.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Esta vez retomaron el método de trabajo utilizado en Sky Blue Sky del 2007 y se concentraron en tocar y grabar todos a la vez -como si se tratara de un directo- y el sonido obtenido tiene esa pátina vintage y presume, además, de la total cohesión que tienen como instrumentistas.

En Cruel Country dejaron de lado su faceta visionaria y transgresora, para dedicarse a bordar música con más de un pie en el pasado y que homenajea a su admiradísimo Johnny Cash, al igual que a Neil Young, cuando se juntaba con Crosby, Stills and Nash.

Como compositor, Jeff Tweedy simplificó sus labores y se concentró en el material más sencillo y asequible de su carrera. Ahí están el tema titular y “Hints” -su acompañante- para exaltar a un disco de tintes completamente clásicos en cuanto al country y con muy poquito de Americana.

Wilco siempre ha hecho lo que les viene en gana; ¿porqué esta vez tendría que ser diferente? Me queda muy claro, que Cruel Country no les va a traer nuevos seguidores, pero tampoco creo que les importe. Quizá les aporte sumar a “Falling Apart (Right Now)”, “Tired of Taking It Out On You” y “Cruel World” al repertorio de las giras y no demasiado más.

Coincido con las no pocas voces que señalan que el disco hubiera sido una preciosidad de haberle recortado algunas piezas; Cruel Country está conformado por 21 canciones, pero se trata de Wilco y siempre ha sido bien claro que con ellos hay que tener total complicidad o la cosa no funciona… no sirven las medias tintas. Mientras tanto su grandiosa cabalgata continúa.

