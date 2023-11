Last Dinosaurs y ‘RYU’: Poderosa manufactura pop

Los originarios de Brisbane regresan con un nuevo track que cierra el ciclo de su disco anterior, From Mexico with love (Nettwerk, 2023), y da cuenta de los alcances de su nuevo trabajo: RYU. Hablamos de dos minutos y 43 segundos, sólo eso basta para que “Walking on ice“, el más reciente sencillo de Last Dinosaurs, conjunto integrado por Sean Kaskey (voz/guitarra), Michael Sloane (bajo) y Lachlan Caskey (guitarra/voz), se clave profundamente en la sesera.

Comencemos diciendo que RYU es una obra que no tiene momentos de sobra. Y sigamos relatando que “Walking on ice” es una canción directa y efervescente que reafirma el espíritu adolescente que se niega a morir en muchos de nosotros. Para no engancharse con ella uno necesitaría ser un muerto viviente, especialmente por la forma en que el tema invita a escucharle, ¡con el coro como regalo de bienvenida! Poderosa manufactura pop que incluso se permite la existencia de un breve y preciso solo de guitarra.

Como se ha dicho, el nuevo sencillo de Last Dinosaurs forma parte de RYU (Nettwerk Music Group, 2023), extended play compuesto por siete canciones con un sonido fresco, bastante cercano al funk, con una atmósfera melancólica que apela al soft rock setentero que dominó los charts y las emisoras de radio durante los años setenta. Es decir, estamos ante sonidos que evocan tragos en jaibol, camisas de manga corta a medio abotonar y pistas de baile improvisadas.

Otro corte notorio de RYU es “Elton“, canción con la que abre el trabajo y que invita a imaginar una especie de tributo al hombre de las mil gafas con apellido John. En su sitio, “Yin and Yang” cuenta con un juego de melodías vocales bastante privilegiado. “Afterlife“, por su lado, es una composición bastante amigable, de coro asesino, a lo sing a long, emparentada con el pop-punk. Finalmente, “Not from here” se asoma como una pieza instrumental que desborda la melancolía suficiente a través de un piano que nos deja reflexionando sobre si estamos ante la misma banda.

Con una obra como RYU detrás, Last Dinosaurs se presentó recientemente en vivo, presentando este material cara a cara en el Lunario del Auditorio Nacional al lado de Vacations. Se trató de un show en el que muchas de estas canciones sonaron por primera vez para el deleite de los fans mexicanos.

