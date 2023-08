Current Joys: ‘LOVE+POP’, un álbum como un beso aprensivo

En medio de algo que Nick Rattigan llamó un “homenaje al proceso de creación”, con el tipo domado por los modos del DIY, en casa, sin apabullantes recursos técnicos, fue que se le dio forma a LOVE+POP (Secretly Canadian, 2023), el más reciente álbum que Nick firma con el nombre de Current Joys. Un puñado de composiciones de espíritu punk y sustancia amorosa cuyo tallado, sin planearlo, es resultado de una labor colaborativa.

Apenas el disco arranca las sorpresas se desatan. Suena una versión de “Walk away as the door slams”, del añorado Lil Peep. Se trata de una versión dulce, cándida —hit derecho sin duda— interpretada al lado de Your Angel (Maddy Boyd). La idea de reversionarle llegó luego de ver el documental Everybody´s everything, sobre el finado rapero de Pensilvania. Y aquí es necesario enfatizar que, con esto detrás, de alguna forma el emo-rapero y sus maneras forjarían el carácter de LOVE+POP. El segundo tema del álbum lo certifica (“Love+Pop“), con esa base rítmica sintetizada y perezosa acompañada otra vez de las voces de Boyd y Rattigan, ambas delante de un fuzz inescrutable, armonizando con ensoñación.

El pulso raper continúa con “Gatsby”, presentada con Lil Yachty en el auto-tune y las rimas, mientras Nick apoya con coros agudos. ¿Dream-pop-trap? ¿Por qué no? Luego llegan arpegios de guitarra acústica y más beats sintéticos, y más voces aniñadas igual. Esta vez es Oddbody quien se arrima al refuego. El tema: “My shadow life”. Y sí, se advierten sombras en reversa. ¿Trap-pop-psicodélico? Adelante, ¿quién para a Rattigan? “Cigarretes”, el track que prosigue, recuerda al viejo Current Joys pues aloja ese desespero tétrico de antaño con todo y su impronta post-punketa; aunque con scratches y break beats mediando. Asombra. Y pasa algo parecido con “BB put on Deftones”, una composición henchida de flow.

Foto: Brooke Ashley Barone

En su esquina, “Dr Satan” es la que marca los límites de LOVE+POP. Se trata del tema central de un videojuego imaginario. Desquiciado y bipolar él. Sin reglas, caótico. Su desgobierno se enlaza perfecto con el remanso que significa “Moon sickness” y sus blandas camas armónicas. La impaciencia regresa a continuación, sin embargo esta vez lo hace con el auxilio de Brutus VIII y “Rock n roll dreams”: allí se divisa un túnel oscuro y sofocante que dirige a “I feel truth inside of u”, cuyos rasgueos traen al corazón algunos de los momentos más sentidos de Current Joys (“Rebbeca” o “Amateur”, por ejemplo).

Hacia el final del plato, Slow Hollows le mete mano a “3lefant”: un loop irritante que deviene en un experimento rítmico que localiza asidero en una distante guitarra acústica. Por su lado, la que cierra el álbum desbarata tendencias (hasta acá, ningún tema se aleja de la raya de los dos minutos de duración. Un álbum estrictamente pop tenemos, si se atiende el segundero). “U R the reason” revienta. La pura loquera. Un house de rango panorámico, a ratos disonante, como para orillar muebles y perderse bien narcotizado al amanecer en sus más de ocho minutos de duración.

Foto: Brooke Ashley Barone

Décimo disco en diez años del también miembro de Surf Curse. Mente brillante la suya. Ansioso por “capturar este momento sónico y rememorar la forma en que lancé música por primera vez”, el compositor, productor, intérprete, periodista y director de videos musicales (atención a esa puesta en escena que construyó en plena pandemia, The panthom of the Highland Park Ebell) tomó un puñado de demos de alto calado y, respetando su perfil lo-fi, enriqueció el asunto con el carácter de un racimo de invitados que revistió, especialmente en el plano rítmico-verbal, un temario que se va como un sorbo fresco.

Cuenta el propio Nick: “este disco me dio la oportunidad de ser extremadamente colaborativo, de dejar que otras personas escribieran temas instrumentales, enviando enlaces para que la gente se metiera con ellos y opinara. Me senté a hacer los créditos y me di cuenta de que aquí había toda esta gente y estilos, y todos se unieron y funcionaron”. Muy causal él. Sobre la portada del álbum, se trata de una nueva lectura de la tapa de Wild heart (Danger Collective, 2013), debut discográfico de Current Joys. Una foto de los abuelos del de Nevada. Un beso afuera del tiempo. Una caricia que se confunde aprensión. Amor pop. Todo muy al estilo de Nicholas Foster Rattigan.