Grian Chatten:  la voz de Fontaines D.C. vuela libre y muy alto

¿Qué es lo que tendrá un vocalista como Grian Chatten para que en un breve lapso sea invitado para colaborar con Kate Tempest -más cercana al spoken word- y Leftfield -una leyenda viva de la electrónica? Por el tipo de convocantes poco o nada puede pesar la fama emergente de Fontaines D.C. como banda, más bien la atracción se debe a sus dotes y personalidad.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Tardamos poco al dejar correr Chaos For The Fly (2023), editado por Partisan Records, en comprobar que el cantante también tiene un sólido perfil como compositor y prácticamente no necesita retomar nada del sonido de su banda original y aquí se labra un lugar muy propio como cancionero.

El disco comienza bien con “The Score” y luego sorprende con la cadencia vintage de “Last Time Every Time Forever” en la que participa su novia Georgie Jesson, quien también dirigiera el video de la primera canción; juntos se dejan ir entre una brumosa nostalgia y el acompañamiento de una sección de cuerdas.

Pero el primer dardo en el centro del blanco viene con “Farilies”, una pieza contundente y con una potente guitarra acústica de la que he leído -y no puedo estar más de acuerdo- que suena como alguna de las mejores composiciones de The Waterboys.

Luego en “Bob´s Casino” se decanta por un medio tiempo que me hace acordar de Blur, antes de que una vez más Georgie agregue su dulce voz y le ponga brillo al paseo entre tragamonedas y mesas de cartas

Chaos For The Fly contiene en total 9 canciones entre las que todavía nos falta mencionar “All Of The People”, que muestra todas sus habilidades narrativas acompañado de un piano más la elegancia de una “East Coast Bed”, cuya base rítmica nos hace acordar del trip-hop de antaño.

Ahora Grian Chatten -irlandés peleador de cepa- nos demuestra su lado más crooner y que no desentona al colocarlo en hacedores de canciones tan virtuosos como Jarvis Cocker y Neil Hannon; este hombre esta listo para volar hasta el cielo de la música y mantenerse en lo más alto.

