Café Marvin abierto al estruendo con Baril

Álbum de debut del holandés Baril. For You, Forever es un disco de down tempo electrónico de evidente orientación romántica hacía la vida y el género.

Solemos pensar que sentir un absoluto traerá algún tipo de correspondencia, sobre todo cuando se trata del deseo amoroso. Luego se tarda en comprender que los únicos totales son los de la soledad y la frustración.

For You, Forever del joven Baril narra el proceso de la entrega amorosa con una inocencia suicida que empieza al final del álbum a mostrar los efectos destructivos de semejantes entregas. Its too late, canta una voz como colofón de For You, Forever.

Lo interesante del disco viene en la contención musical que no tiene en lo sensible. Una producción de down tempo, por momentos chill, con break beats y pianos energizantes. Asoma el riesgo de convertirse en un EDM vulgar con voces emotivas que se esparcen por el disco. Pero la amenaza no se cumple.

“Quería hacer un álbum que se sintiera muy personal para mí. Por lo tanto, realmente pensé en lo que encuentro importante cuando escucho música electrónica. Tenía que sentirse enérgico, pero también melancólico. Algo que podrías escuchar con los ojos cerrados en el sofá, pero también algo que podrías bailar al escucharlo en vivo. Tenía que sentirse dulce, pero también duro. Hacerte reír o llorar”.

For You, Forever de Baril