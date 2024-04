Chris Cross: El legado de vanguardia del bajista de Ultravox

Se ha confirmado el fallecimiento de Chris Allen, mejor conocido como Chris Cross, quien fuera miembro fundador de la legendaria banda Ultravox.

Desde aquella primera etapa glam/punk a mediados de los años 70 a lado de John Foxx, Chris Cross destacaba por incorporar sus influencias dub y de música avant-garde, mismas que quedaron plasmadas en temas como “Dangerous rhythm” (título que inspiró el nombre de la banda mexicana) o “The man who dies everyday“. En palabras de Foxx, Cross fue el primer bajista en combinar las cuatro cuerdas con el uso de un sintetizador Moog, algo que retomaría más adelante gente como Tina Weymouth con los Talking Heads.

Tras el lanzamiento del tercer álbum de Ultravox, Systems of romance (1978), mismo que cimentaría el camino a bandas como Japan o Duran Duran, Chris Cross comenzaría la segunda etapa de la banda, ahora con Midge Ure en la guitarra, sintetizadores y voz principal; esto tras la salida de John Foxx. El ahora cuarteto enfocaría su sonido a praderas más accesibles pero sin perder ese espíritu experimental y vanguardista, que los convirtió en una banda de culto. De aquel brote de inspiración surgieron temas emblemáticos de los años 80 como la majestuosa obra de synthpop “Vienna” y el himno new wave “Dancing with tears in my eyes“.

Tanto Cross como Midge Ure fueron pioneros en la dirección y creación de videos, formato que definiría no sólo los años 80, sino el futuro en la promoción de la música a través del uso de la imagen. De dicha época destacan por supuesto los videos de Ultravox, además de los videoclips promocionales de Bananarama y Fun Boy Three. Chris también fue el brazo derecho de Ure en la grabación de “Do they know it’s Christmas” , canción que detonaría el icónico concierto de Live Aid en el verano de 1985.

En 2009 Cross participaría en la gira de reencuentro de Ultravox llamada Return to Eden, misma que convocó a miles de fans de diferentes partes del mundo, testimonio que quedó registrado en el pequeño documental llamado Building Eden. De esta reunión saldría Brilliant (2012), trabajo que haría a la banda girar por última vez. Aunque Midge Ure ha mantenido viva la música de Ultravox a través de giras recientes, el sonido que lograron los miembros originales es simplemente irremplazable. Chris Cross es responsable de un legado que supo combinar la vanguardia de la música electrónica con el rock y el pop de una forma inigualable.

