Dolly Parton sorprende al proclamar: ¡es hora de rockear!

¿Habrá una cosa que como mujer profesional no haya hecho bien Dolly Parton? Tiene una hoja de vida que la describe como cantante, compositora, actriz, productora, escritora, filántropa y empresaria; además lleva el calificativo -masivamente aceptado- de ser La reina del country. ¿Alguien puede a los 77 años hacer lo que le da la gana?

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Y decidió que era el momento de hacer un disco de rock en el que hiciera versiones de bastantes canciones que le han acompañado en su vida y que pertenecen a la historia del rock. No queda sino aplaudirle de pie y disfrutar de su acercamiento a clásicos infalibles como “Stairway to heaven” de Led Zepellin (con Lizzo y Sasha Flute) y “(I can’t get no) Satisfaction” de los Rolling Stones (convocando a P!nk y Brandi Carlile).

A todo este embate le llamó -no podía ser de otra manera- Rockstar, pero se dio vuelo y terminó conformándose por 30 canciones muy diversas y en las que aparece “Wrecking Ball”, un dueto junto a Milley Cyrus, con quien sostiene una relación de madrina y ahijada.

Todo el proyecto surgió cuando recibió la invitación para ser incorporada al Salón de la Fama del Rock & Roll y asumió el asunto con gran sentido del humor y actitud… así fue como terminó grabando “Heart of Glass” junto a Blondie, “What Has Rock And Roll Ever Done For You” al lado de la extraordinaria voz de Stevie Nicks y “I Hate Myself For Loving You”, con Joan Jett & The Blackhearts, que es también conocido por ser la introducción a Sunday Night Football de la NFL.

En lo personal le doy más relevancia a que en compañía de Emmylou Harris y Sheryl Crowe haga “Your´re No Good” al dueto con Sting en “Every Breath You Take; es mejor que haga sola “Purple Rain” de Prince a ese acercamiento meloso a “What´s Up” con Linda Perry.

Rockstar es un disco extenso y generoso… habrá quien se decante por “Free Bird” de los Lynyrd Skynyrd, pero no faltarán los fans de Simon Le Bon de Duran Duran o de Melissa Etheridge, sin hacer a un lado que con Elton John se avienta “Don´t Let The Sun Goes Down On Me”.

Hay covers para diversos gustos y mejor o menos logrados, pero nadie puede negar el arrojo y el atrevimiento de Dolly Parton… muchos querremos llegar a los 77 años y poder movernos con soltura y estar medianamente cuerdos, mientras que La Diva nacida en Sevierville, Tennessee, da rienda suelta a su pasión por la música… de entrada ese ya es un regalo muy grande para toda a gente.

¡Vamos que aquí aparece hasta Rob Halford, ex vocalista de Judas Priest, dándole duro a “Bygones! Dolly Parton rockeando con todo.

