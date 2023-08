Bonnie Prince Billy: guardar secretos puede destruirnos (las canciones lo saben)

¿Cuánta gente se ha iniciado en el folk norteamericano de pura cepa? ¿Serán muchos los mexicanos que conozcan a una figura tan exquisita y oscura como la de Bonnie Prince Billy? Y eso que son ya 30 años de carrera de parte de un músico al que será más probable que lo identifiquen por su rol de actor en películas y series, pero -vamos- lo cosa va de mostrar música valiosa.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Nacido en Louisville, Kentucky, se decanta por canciones algo tristes y apesadumbradas que conocen tanto del country como de la estirpe indie y que cuentan con una ética y estética que le son irrenunciables; se trata de un artista que se aferra a lo lóbrego y al remanso por partes iguales… algo que es muy evidente en su nuevo álbum Keeping Secrets Will Destroy You.

Para entender de qué vamos con Bonnie Prince Billy habría que decir que ya en “Like It or Not” -que abre el disco- deja en claro por donde van los tiros: “Todos mueren al final, entonces no hay nada que esconder”; se acabaron los trucos narrativos y todo queda expuesto.

Luego habría que decir que en “Behold! Be held!” consigue uno de los mejores temas de su carrera, debido a ese fraseo suave al que recurre y que se deja acompañar por sutiles coros femeninos (algo que se repite en el disco) y que además de un órgano nostálgico agrega un sorpresivo saxofón, que suma, además, nuevos matices a alguien acostumbrado a únicamente colgarse la guitarra en solitario.

Keeping Secrets Will Destroy You (conformado por 12 canciones) es un disco que tiende hacia lo acústico y que por ahí cuela delicados arreglos de cuerda, como sucede en “Willow, Pine and Oak” y del que también hay que insistir en destacar esos agregados angelicales de la voz de Dane Waters.

Bonnie Prince Billy es un artista para acompañar soledades… para escuchar en la penumbra… para enfrentar al monstruo que habita dentro de nosotros mismos. Ahora se decide a reconvenirnos que más vale sacar lo que llevamos dentro para no ser arrasados por eso que guardamos.

