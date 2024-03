Real Estate: “Le estamos rascando a nuestra esencia pop”

Real Estate, otro de los orgullos musicales de Nueva Jersey (al lado del jefe Springsteen, My Chemical Romance, The Gaslight Anthem y Bon Jovi), acaba de lanzar Daniel (Domino Records, 2024), sexto álbum en su carrera e impregnado de himnos y melodías pop de alta confección.

El trabajo compuesto por 11 canciones fue producido por Daniel Tashian, destacado por su labor tras la consola en discos de artistas como Demi Lovato. Para el conjunto integrado por Martin Courtney (voz, guitarra), Alex Bleeker (bajo, voz), Matt Kallman (teclados), Julian Lynch (guitarra) y Sammi Niss (batería), la labor de Tashian se convirtió en una herramienta esencial al momento de entrar al estudio.

Real Estate / Daniel / Domino Recordings, 2024

Daniel se suma a la lista de grabaciones bautizadas con nombres propios (incluidos los geniales Tim de los Replacements, Juan Manuel de Plastilina Mosh o Paul’s boutique de los Beastie Boys), y da continuidad a la obra fonográfica de Real Estate tras el oscuro The main thing (Domino Recordings, 2020). Y justo sobre eso charlamos con el bajista y cantante ocasional del grupo, Alex Bleeker.

Hay un efecto más positivo dentro de las canciones de Daniel, me parece totalmente lo opuesto a The main thing.

¡Tu percepción es acertada! Era la intención. Siento que cada vez que hacemos un nuevo disco logramos el objetivo de que sea opuesto al anterior. Es cierto que The main thing fue escrito en un periodo oscuro y experimental, era 2020. Ahora simplemente quisimos rascarle a nuestra esencia pop y crear canciones más accesibles, con las cuales la gente se enganchara de inmediato.

Cuéntame del proceso de mutación entre discos, incluso trabajaron con un productor nuevo, Daniel Tashian (Demi Lovato, Sara Evans), en lugar de Kevin McMahon.

¡Sí! Él está mucho más clavado en la producción de pop tradicional. De hecho, escribimos con eso en mente. Le hicimos caso a Tom Petty: Don’t bore us, get to the chorus. Por eso no desperdiciamos tiempo, porque no necesitamos probar nada. Aunque nos hemos vuelto más sofisticados en cuestión de gustos, básicamente hemos hecho de todo. Queríamos hacer un disco más positivo, creo que nuestro productor nos comprendió totalmente y nos ayudó a mantenernos honestos. Llegamos con las canciones casi listas, les puso bastante atención y nos confrontó, nos preguntó que para qué nos estábamos guardando tantas cosas buenas. ¡De algún modo nos liberó y obtuvimos este resultado!

Me encanta el hecho de que el nombre del disco sea Daniel. ¿Qué tipo de reacción buscaron obtener con ello?

De entrada el disco no se llama así por alguien en particular. Se nos hizo atractivo usar un antropónimo popular, cualquiera puede llamarse así. Es evocativo, nos pareció súper cool. De hecho, puede servir para que le hagas saber a alguien que se llame Daniel que existe un disco con su nombre.

Háblame de la portada del álbum. Aparece un teléfono de monedas, eso me lleva a pensar que tratan de unir a distintas generaciones, ¿va de eso?

Es un concepto. Sinna Nasseri, excelente fotógrafo, se encargó de hacer todas las fotografías del disco. Sabíamos desde el inicio que queríamos trabajar con él, por la cercanía y porque somos del mismo lugar, y si bien no nos conocemos de toda la vida le gusta lo que hacemos. Escogimos la foto del teléfono porque somos parte de una generación que vivió con ese aparato; además, nos ayuda a aclarar la idea de nuestro mensaje, lo que queremos comunicar. Era importante que una sola persona se encargara del arte, que nos representara de forma creativa, porque todo está conectado.

Háblame del concepto detrás del video para “Water underdog”, significativo para los fans de Nickelodeon pues lo esteralizan Danny Tamberelli y Michael C. Maronna, protagonistas de Las aventuras de Pete & Pete.

Creo que eso también nos remonta a lo de las fotografías. Las aventuras de Pete & Pete es de nuestros shows favoritos, han influenciado mucho a la banda la música y la estética visual de los suburbios. Danny, que interpreta al Pequeño Pete, creció escuchando nuestra música, además vive en el pueblo contiguo al nuestro. No nos conocíamos bien, pero desde jóvenes nos veíamos rondando por ahí y eso nos hizo sentirnos mas identificados con el programa. En algún punto nos conocimos en Nueva York, le conté de dónde soy y surgió la amistad, aunque siempre existió la conexión entre nosotros. Hay admiración mutua por lo que hacemos.

Sentimos que era el momento adecuado para llamarlo y convencerlo de participar. Así inició todo, con una charla entre amigos. Le gustó la canción y se sintió bien con todo, ahí fue cuando invitó a todos los demás involucrados en el video que también formaron parte del show, incluso los creadores escribieron la historia para el video. Se generó una especie de reunión especial del programa, algo muy irreal y cool al mismo tiempo. El clip lo dirigió Edmond Hawkins.

Los legendarios estudios de RCA en Nashville han estado más que solicitados últimamente. ¿Cómo la pasaron grabando ahí?

No sé bien como describirlo, pero estuvimos muy cómodos. Cuando llegamos sentimos la majestuosidad de su historia, gente increíble ha hecho grandes grabaciones ahí. Más allá de sentirme fuera de lugar o intimidado, me empoderé, me inspiré. La mejor herramienta que cualquiera podría tener para grabar un disco.

¿Cómo definen 15 años de carrera con Daniel como carta de presentación actual?

¡Nos revitalizó! No es que nos hayamos ido, pero se siente como un regreso. Cuando la gente escuche este álbum va a sentirse emocionada. Creo que les recordará a la primera vez que nos escucharon y lo que les hizo enamorarse de nosotros, es un gran punto de apreciación en todos los sentidos.

