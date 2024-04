Crumb trae nuevo disco, ácido y multiforme

Todavía no nos recuperamos, porque no es sencillo lograrlo, de “Le temple volant“, la canción que al lado de Melody’s Echo Chamber Crumb nos puso en los oídos hace tiempo, cuando la banda de origen bostoniano ya nos tiene nuevas noticias: la inminente llegada de un álbum con material inédito y un sencillo desgranado de éste que, de qué otra forma podía ser, suena fuera de nuestra galaxia: “The bug”.

Amama es el título del nuevo disco de Crumb. Un trabajo grabado en Los Ángeles por la banda con la ayuda de Johnscott Sanford y Jonathan Rado y que, según cuenta un comunicado emitido por sus creadores, significa una “reflexión esclarecedora sobre la búsqueda de estabilidad, conexión y claridad en medio de un estilo de vida nómada”. Doce son los temas que integran la obra, vale decir. Por su lado, el track “The bug” representa un viaje en sí mismo, y es la propia Lila Ramani quien te lo explica después de que cheques el video correspondiente:

“The bug‘ es una canción que existe en nuestro universo desde los primeros días de Crumb, antes de la era Jinx. Los orígenes se remontan a un motel de Nebraska en una de nuestras primeras giras, cuando me desperté con un montón de picaduras de chinches. Como no podía dormir, deambulé por el motel cantando lo que se convertiría en el outro de la canción. Años más tarde, cuando por fin la grabamos, adquirió un significado más tierno… el bicho no tiene por qué ser un insecto; el bicho puede ser un amigo, un amante o esa sensación molesta que te encuentra a altas horas de la noche”.

Crumb / Amama / Crumb Records, 2024

Amama estará entre nosotros el próximo 17 de mayo. Será difícil soportar la espera. Mientras esto ocurre, nos entretenemos con “The bug” y este otro single que de paso te mostramos, titulado tal como el álbum por llegar, “Amama”:

*También te puede interesar: Los Espíritus en el Auditorio BB: Una cueva para la tribu psicotropicalizada