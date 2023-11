Falleció Kevin “Geordie” Walker, guitarrista de Killing Joke

Kevin “Geordie” Walker ha fallecido el fin de semana. Su apodo era un reflejo de sus raíces y una parte integral de su identidad artística. Se unió a Jaz Coleman, Martin “Youth” Glover y Paul Ferguson para formar Killing Joke en 1978, marcando el inicio de una travesía musical que influenciaría a generaciones enteras de artistas.

La banda compartió en un comunicado ayer domingo mencionando: “Con profunda tristeza confirmamos que a las 6:30 am del 26 de noviembre de 2023 en Praga, falleció el legendario guitarrista de Killing Joke, Kevin ‘Geordie’ Walker, tras sufrir un derrame cerebral. Estaba rodeado de su familia. Estamos devastados. Descansa en paz, hermano”.

¿Qué hacía especial el sonido de la guitarra de Killing Joke?

Con un sonido de guitarra multicapa que apuntó hacia la escena shoegaze y abrazó la urgencia del punk, la melodía aguda del pop y la fuerza aplastante del metal, Walker fue, junto al líder Jaz Coleman, el único miembro constante de Killing Joke desde su formación en 1978.

Nacido en 1958 y educado en Buckinghamshire, donde obtuvo su apodo “Geordie“, Walker respondió inicialmente a un anuncio que Coleman había publicado. “Este tipo seguía llamando diciendo ‘Hola, nunca he estado en una banda antes, solo he tocado en el cuarto de mi mamá, pero soy el mejor guitarrista'”, confesó Coleman. “No podía deshacerme de él… Vino a tomar un café y vio mis cañas de pescar, así que tuvimos una conversación sobre pesca durante seis horas. Después de eso, anunció que no tenía dónde vivir, así que le dije que podía quedarse conmigo. Geordie se mudó tres semanas antes de que realmente lo escuchara tocar”.

La banda lanzó su álbum debut homónimo en 1980, que alcanzó el Top 40 del Reino Unido. Coleman se trasladó a Islandia y Walker pronto lo siguió, con Coleman afirmando que ambos trabajaron como traficantes de hash. La pareja regresó a Londres y, tras perfeccionar un sonido más comercial, lograron su mayor éxito en 1985 con “Night Time”, disco premiado como disco de oro que incluyó el sencillo Top “Love Like Blood”.

Walker forjó su sonido alrededor de una guitarra eléctrica Gibson ES-295, diciendo: “Cuando encuentras algo con lo que te expresas mejor, algo que es completamente tu sonido, ¿por qué usarías algo más?”.

En una breve pausa a principios de los 90, Walker formó el supergrupo de rock industrial Murder, Inc., y Steve Albini grabó su álbum debut en 1992. Walker también hizo una audición para Faith No More, con el bajista Billy Gould diciendo más tarde: “Su personalidad es tan fuerte que nos eclipsó. Para Faith No More, no era lo adecuado, pero desearía que lo hubiera sido”.

Para mediados de los 90, Killing Joke regresó y resonó con el sonido pop-industrial que habían inspirado, y su álbum de 1994 “Pandemonium” los catapultó de nuevo al top 20 del Reino Unido.

Se separaron nuevamente después de Democracy en 1996, cuando Walker formó otro grupo, The Damage Manual, que contó con Jah Wobble. Otra reunión de Killing Joke se dio en 2003, con un álbum homónimo que incluía al fan de toda la vida Dave Grohl en la batería; desde hace tiempo se han notado similitudes entre los riffs de los ochenta de Killing Joke y “Come As You Are” de Nirvana.

Otros admiradores de Killing Joke y el trabajo de “Geordie” fueron Metallica, quienes versionaron “The Wait”; Jimmy Page de Led Zeppelin, quien llamó al sonido de guitarra de Walker “realmente, realmente fuerte… realmente intenso”; y Kevin Shields de My Bloody Valentine, quien citó a Walker como una influencia clave en una entrevista del Guardian en 2013, alabando “este tocar sin esfuerzo que produce un sonido monstruoso”.

La alineación original de Killing Joke se reunió en 2007 y continuó actuando, con su álbum más reciente siendo “Pylon” en 2015, otro éxito Top 20.

De acuerdo a The Guardian Tim Burgess de The Charlatans fue uno de los que rindió homenaje, diciendo: “Su sonido de guitarra definió mi juventud”. Sin duda Kevin y Killing Joke han sido un parteaguas en la cultura pop, basta ver a la distancia todas las grandes figuras que le han rendido tributo al enterarse de su ausencia, descansa en paz “Geordie” nos quedamos con tus riffs que resonarán para siempre en el inconsciente colectivo.

Very moved to hear the news of the passing of Kevin “Geordie” Walker, known for his power house riffing guitar in the band Killing Joke. A refined, quiet, and discreet man with a deep charisma. May he rest in the Lap of Compassion. pic.twitter.com/70eHD03ebG — Peter Murphy (@petermurphyinfo) November 27, 2023