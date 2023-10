Duran Duran se apropian de “Psycho Killer” de Talking Heads

Hay canciones con un halo de leyenda a su alrededor… que poseen un campo magnético que seduce y atrae a los escuchas y una de ellas es “Psycho Killer”, original de Talking Heds, la banda que comandara David Byrne. Es por ello que no queda sino emocionarnos de que en pleno 2023 emerja de nuevo a través de la versión de Duran Duran.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

A punto de que aparezca Danse Macabre -sudecimosexto álbum- han invitado a Victoria De Angelis, bajista de Måneskin, para groovear en un auténtico clásico de la historia universal del rock y el resultado es muy afortunado.

Duran Duran entienden que ellos mismos tienen ya calidad de leyendas y es por ello que básicamente se han divertido mucho al elegir los temas que integrarán esta colección de covers y entre los que se encuentran “Paint It Black” de The Rolling Stones y “Spellbound” de Siouxsie & The Banshees.

No deja de sorprender que se hayan propuesto establecer un diálogo intergeneracional al hacer suya “Bury A Friend”, original de un jovencísima Billie Eilish, cuando es mucho más lógico conocer que se aventaron con “Ghost Town” de The Specials -al menos allí existe un vínculo inglés-.

Será este viernes cuando aparezca Danse Macabre, pero mientras tanto Duran Duran nos han recordado toda la intensidad que generaban Chris Franz y Tina Weymouth; algo presente desde su comienzo, una etapa que fue donde surgió una “Psycho Killer” que sigue tan punzante como el primer día.

Por si no fuera suficiente sorpresa lo de la chica de Måneskin, Duran Duran también recuperaron a su guitarrista Andy Taylor para colaborar en la canción -¡vaya reencuentro afortunado!-.

