Han transcurrido ya 7 años de la edición de Pylon (2015), el último Lp de una banda que resulta verdaderamente icónica no sólo para el post-punk -tan manoseado y manipulado últimamente- sino también para sentar las bases del movimiento industrial. El peso histórico de Killing Joke es inapelable.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Jaz Coleman (voz y teclador) y Geordie Walker (guitarrista) -la base esencial de Killing Joke a la que se sumó el productor y bajista Youth- anuncian que retornan con un Ep que llevará el mismo nombre que la pieza, Lord of Chaos, y lo que se puede escuchar en la primera canción que lo anticipa es esa avalancha de electricidad guitarrera que los identifica; no pierden el tiempo… van a lo suyo con esa voz grave que parece emanar de una caverna.

“Lord of Chaos” tiene esa base rítmica precisa y potente (a cargo del baterista Paul Fergurson) que deja que el resto haga un ejercicio de estilo en el que no desaparece la melodía, sino que se ajusta a una forma de energía salvaje y pesada que les encanta desatar.

Killing Joke, comenzaron en el Londres de 1978, y desde entonces se han aferrado a una ética y estéticas sonoras que no aceptan demasiadas concesiones, pero que les ha traído ser reconocidos como influencia de artistas tan relevantes como Nine Inch Nails, Helmet, Ministry y Faith No More.

Sus seguidores saben bien que esperar de la banda y ellos se apegan a esa marcada pátina de autor, que brota en el coro de la canción: “Puntos de inflamación en todas partes/ Y todos están asustados/ Falla de sistemas complejos/ Y el señor del caos está adentro”.

Killing Joke prepara la gira Honour The Fire Tour, que comenzará esta primavera y que se redondeará con la edición de Lord of Chaos el 25 de marzo, que incluye dos recreaciones procedentes de Pylon: “Big Buzz (Motorcade Mix)” y “Delete In Dub (Youth’s Disco 45 Dystopian Dub)” y dos piezas nuevas: “Lord of Chaos” y “Total”.

