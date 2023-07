Alfonso André: La noche en que Camilo Sesto venció a David Bowie

13 de julio. Día mundial del rock, cualquier cosa que eso signifique. Coincidentemente también es aniversario de La Piedad Live Music, foro cuya temperatura va en ebullición. Sobre el escenario —ahora un poco más alto— se encuentra Alfonso André y una banda de ensueño que muchos envidiarían: Cecilia Toussaint, coros; Julián André en batería; Federico Fong, bajo; Adolfo Romero y Adrián Toussaint en guitarras.

No debe ser sencillo comandar una banda con tanto ego en colisión; sin embargo, la noche de hoy no aflora ninguna tensión. En su lugar, la música comienza a desplegarse cual si se tratara de seda, con una canción —la elegida para abrir es “La mitad de la verdad”— que funciona como invitación a entrar de lleno a este universo construido por el baterista en un par de placas. Del universo caifán, André ha sido quien mejor ha logrado eslabonar una carrera en solitario sin abandonar la nave nodriza; sus álbumes no detonan intempestivamente, en vez de eso revelan su solidez paulatinamente, ganan en cada escucha y en directo alcanzan una nueva dimensión.

Eso, justamente, es lo que los seis posados sobre el escenario hacen ahora. La sección rítmica se escucha solvente. La experiencia de Fong es indudable, pero la batería de Julián André lo lleva a sublimarse y el de los tambores sabe como ser contundente y espectacular cuando así se requiere. Con una sección rítmica así, las guitarras de Toussaint y Romero se permiten “mover” la música en diferentes direcciones, todas ellas sin dejar de lado la canción, finalmente el principal pretexto para estar aquí.

Alfonso André sabe como comunicarse con sus fans y, lo mejor, cómo transmitir lo que desea sin sacrificar emotividad y sin recurrir a una cuota dramática. Además, se sabe apoyado por Cecilia Toussaint, dama que conforme pasa el tiempo confirma que los años sólo han logrado hacerla mejor todavía. Todos encaran las canciones cual si fueran sus primeras veces sobre el escenario. André podría solazarse en sus laureles, pero en vez de ellos está en un pequeño club, con no más de 300 personas, en un movimiento que seguramente le recordará sus años mozos, pero en donde no hay nostalgia, sino el adecuado entendimiento de que como solista, su trayectoria es distinta al glamoroso peso de Caifanes.

La banda repasa lo mejor de su repertorio. “Todo temor esconde siempre algún deseo” se escucha mejor todavía en directo; luego, Camilo Sesto vence sin problemas a David Bowie porque la versión de “El amor de mi vida” es mejor recibida que “Starman”. “La piel” es otra de las que arranca suspiros.

No hay noche sin pega y la de hoy le toca a los asistentes, especialmente a esos que no acudieron, los quejumbrosos que hablan de la inaccesibilidad de las “estrellas”. Aunque hay otros inmersos en ese hermoso viaje que es regresar a los orígenes y ponerse a prueba en la línea de fuego: quienes se dieron cita en La Piedad Live Music y al final entonan las mañanitas, celebran un primer aniversario y piensan en un futuro promisorios para esto que es el rock mexicano.