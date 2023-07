Greta Gerwig revela que Saoirse Ronan y Timothée Chalamet iban a tener cameos en ‘Barbie’

De la misma forma que sucede con Christopher Nolan y Cillian Murphy, desde que inició su carrera como directora de cine, Greta Gerwig ha procurado que Saoirse Ronan y Timothée Chalamet tengan un papel en sus películas. Barbie no sería la excepción. Sin embargo, según reveló recientemente la cineasta, por cuestiones de tiempo y logística no se pudieron realizar los cameos que tenía para ellos.

Hablando con Cinema Blend durante una rueda de prensa en promoción a Barbie, Gerwig explicó que tuvo que abandonar la idea debido a los compromisos de Ronan. “En realidad siempre se trató de una aparición pequeña porque en ese momento ella estaba produciendo, lo que me hace sentir muy orgullosa. Y claro, es brillante. Pero iba a ser un cameo especial”, comentó.

“También íbamos a hacer un especial cameo con Timmy. Ninguno de los dos pudieron lograrlo y me molesté mucho [risas], pero los amo demasiado. Se sintió como hacer algo sin mis hijos. Es decir, no soy su madre, pero me siento como su madre”, agregó Greta Gerwig.

En otra entrevista, Saoirse Ronan también comentó algo al respecto: “Se suponía que debía hacer un cameo porque vivo en Londres y estaban [filmando] allí. Había un personaje completo que iba a interpretar. Otra Barbie”.

Barbie de Greta Gerwig ha sido protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling. Además, cuenta con las actuaciones de Will Ferrell, Emma Mackey, Simu Liu, Michael Cera, Dua Lipa, America Ferrera, entre otros. Su estreno se llevará a cabo el próximo 20 de julio.