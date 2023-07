The Mystery Lights encenderá el escenario del MonkeyBee Festival Vol 4

El aclamado MonkeyBee Festival vuelve por cuarta ocasión y ha anunciado a la primer banda que hará temblar nuestros corazones: The Mystery Lights. Esta banda neoyorquina llegará al escenario del Foro 28 el próximo 9 de diciembre, y la preventa ya está en marcha.

La historia de The Mystery Lights se remonta al año 2004 en el pintoresco pueblo de Salinas, California. Dos amigos, Michael Brandon y Luis Alfonso, unieron fuerzas y dieron vida a su propia marca de rock and roll desenfrenado. Comenzaron a hacer giras incansables durante una década, llevando su enérgico sonido a cada rincón posible. Finalmente, en 2014, emigraron a Queens, Nueva York, en busca de nuevas oportunidades musicales.

Sus actuaciones en vivo son explosivas, legendarias y repletas de distorsión. La banda se inspira en el sonido garaje sesentero y el punk áspero de los setenta. Han compartido escenario con bandas de renombre como The Hives, Amyl and the Sniffers, King Gizzard y OhSees, dejando huella en festivales de renombre mundial como Levitation, SXSW, Gizzfest, Freakout y Psyched Fest. Ahora, es el turno de MonkeyBee Festival de recibir su energía arrolladora.

El MonkeyBee Festival es un verdadero paraíso de diversidad y tolerancia, donde todos los amantes de la música pueden disfrutar y compartir su pasión en un ambiente acogedor. Este año, el festival se llevará a cabo en el Foro 28, ubicado en Av. Ribera de San Cosme 28, San Rafael, Cuauhtémoc.

La preventa súper limitada ya está disponible por tan solo $400 pesos a través de la plataforma WeGow. No pierdas la oportunidad de asegurar tu lugar en este evento único que promete ser una experiencia inolvidable.

Además, con 10 bandas por anunciar, la cuarta edición del MonkeyBee Festival nos guarda sorpresas emocionantes e increíbles. Estamos ansiosos por conocer las próximas confirmaciones y descubrir qué más nos depara esta cuarta edición llena de música y energía vibrante.