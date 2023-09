La Antropología del Sonido y la Escucha presenta Desgranar la montaña

El ciclo de charlas la Antropología del Sonido y la Escucha en esta ocasión presentan Desgranar la Montaña de Rossana Lara, su charla es acompañada de un documental sonor0 y un concierto.

Desgranar la Montaña es una charla que se construye a partir del documental sonoro que Rossana Lara realizó en torno al Ajusco, es un proyecto que reflexiona en la construcción del territorio desde un formato de investigación artística que aborda culturas de la naturaleza en conflicto, expresiones del habitar y la ética narrativa.

El trabajo de Rossana Lara, ha sido presentado en foros como el International Conference on Systems Research, Informatics, and Cybernetics, en Baden-Baden, el International Congress on Musical Signification, en Lituania, el simposio Noise in and as Music, de la Univesidad de Huddersfield, el simposio Mapping Sound and Urban Space in the Americas, de la Universidad de Cornell, y el Simposio Internacional de Música y Código /*Vivo*/, entre otros.

El ciclo La Antropología del Sonido y la Escucha con Desgranar la Montaña, ocurrirá este jueves 28 a las 16:00h, ENTRADA LIBRE en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Periférico Sur y Zapote S/N, Espacio Ecológico Cuicuilco, Tlalpan, CDMX.

Transmisión en vivo en el FB: @ENAHdc. Estas charlas son posibles gracias a la participación de @colectivobacanal.