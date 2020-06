Después de 45 años, Neil Young finalmente compartió a través de su sitio oficial su “álbum perdido” Homegrown. Una joya que el músico realizó entre los años de 1974 y 1975.

El proyecto, que en su mayoría es acústico, abordó la tumultuosa relación amorosa que Young tuvo con la actriz Carrie Snodgress. Sin embargo, el disco resultó ser demasiado emocional como para liberarlo en ese momento.

Acerca de esto, Neil explicó:

Lo lamento. Este álbum Homegrown debió de haber estado para ustedes un par de años después de Harvest. Es el lado triste de una historia de amor. El daño hecho. El dolor de corazón. No pude escucharlo. Quería seguir adelante. Así que lo guardé para mi, escondido en la bóveda, en el estante, en lo más profundo de mi mente… pero debí haberlo compartido. En realidad es hermoso, por eso lo hice. A veces la vida duele, sabes a lo que me refiero.

Para Homegrown, la leyenda del folk rock contó con la participación de Levon Helm, Ben Keith, Karl T. Himmel, Tim Drummond, Stan Szelest, y Robbie Robertson. Así como también incluye una aparición de Emmylou Harris.

El disco descrito por Young como “lleno de amor perdido y exploraciones” contiene en total 12 canciones. Por el momento el álbum completo sólo se encuentra disponible a través de su sitio web Neil Young Archives.

Tracklist Homegrown:

01. Separate Ways

02. Try

03. Mexico

04. Love Is A Rose

05. Homegrown

06. Florida

07. Kansas

08. We Don’t Smoke It No More

09. White Line

10. Vacancy

11. Little Wing

12. Star of Bethlehem

Foto de portada tomada de las redes sociales del artista.